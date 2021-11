Neuvěřitelná historie Stanley Cupu

Stanley Cup, též nazývaný The Cup nebo The Holy Grail, aktuálně čeká na to, zda se již potřetí v řadě dostane k vítěznému týmu posledních dvou sezon NHL Tampa Bay Lightning. Jednoho z nejneuvěřitelnějších pohárů na světě se však v minulosti dotkly stovky párů rukou, na rozdíl od trofejí v ostatních hlavních severoamerických soutěžích je totiž Stanley Cup putovní.