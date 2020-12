Nestlé sníží do 10 let své emise na půlku a vysadí 200 milionů stromů

V roce 2018 Nestlé svou činností přispělo ke vzniku 92 milionů tun emisí skleníkových plynů. Skoro dvě třetiny z toho jsou ze zemědělství, proto se na něj společnost hodlá v následujících letech intenzivně zaměřit. V současné době spolupracuje již s více než 500 000 zemědělci a 150 000 dodavateli na zavádění tzv. regenerativního zemědělství, které zlepšuje zdraví půdy a obnovuje rozmanité ekosystémy. Zemědělce i dodavatele Nestlé motivuje například vyplácením bonusů za dodané suroviny, spolufinancováním výdajů nebo nákupem většího množství surovin. Zároveň chce společnost do roku 2022 získávat všechny klíčové suroviny pro výrobu svých produktů výhradně z neodlesněných území a v následujících 10 letech plánuje společnost vysadit 200 milionů stromů.

„Téměř dvě třetiny našich emisí pocházejí ze zemědělství. Je tedy zřejmé, že regenerativní zemědělství a zalesňování jsou nejdůležitějšími aktivitami na naší cestě k nulovým čistým emisím,“ uvedl Michiel Kernkamp, generální ředitel Nestlé Česko a Slovensko. A dodává: „Budeme pokračovat ve snižování emisí ve výrobě a ve zdokonalování našeho produktového portfolia. Máme jasný plán a jsme odhodláni ho naplnit.“

Během příštích 10 let vysadí Nestlé každý rok 20 milionů nových stromů.

Udržitelnější výroba i prodejny



Dosáhnout nulových čistých emisí chce Nestlé i úpravou složení svých výrobků. Neustále tak rozšiřuje nabídku o rostlinné potraviny a nápoje a mění složení výrobků tak, aby byly ohleduplnější k životnímu prostředí. Značka rostlinných produktů Garden Gourmet, která je známá na českém i slovenském trhu, má dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2022. Přidá se k nim i třeba značka Nespresso a další.

Do roku 2025 také Nestlé dokončí přechod všech svých 800 provozoven, nacházejících se v 187 zemích světa, na elektřinu z obnovitelných zdrojů, nahradí svůj vozový park auty s nižšími emisemi a do dvou let zavede také trvalé omezení služebních cest svých zaměstnanců. Kromě toho již také ve všech svých prostorách zavádí opatření proti plýtvání vodou a potravinami.