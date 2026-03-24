Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Ale není ten pravý dovolenkový ráj blíž než si myslíme?
Návrat ke kořenům, v tomto případě k těm na vlastní zahradě, není rezignací na dobrodružství. Je to vědomá volba. Zatímco v resortu u moře sdílíte prostor s tisíci cizinci, doma jste pánem svého času i svého ticha. A je pravděpodobné, že do vlastní postele se večer vždy spolehlivě a bezpečně dostanete. Abyste si však „domácí dovolenou“ užili se vším všudy, potřebujete víc než jen trávník a dvě židle. Klíčem k úspěchu je vytvoření zázemí, které smaže hranici mezi interiérem a exteriérem.
Od ateliéru po letní kuchni
To, že zahradní domek může sloužit mnoha účelům, je jasné. Češi ho využívají například jako jógové studio, posilovnu, dětský domek, ateliér, dílnu, ale i jako letní kuchyň nebo kancelář. Navíc pokud k zahradnímu domku postavíte pergolu, získáte vedle kuchyně rovnou příjemné posezení a letní jídelnu. Pokud se tam už vidíte, zde je pár tipů, co před pořízením promyslet.
4 + 1 tip, co promyslet
Investice do zahradní stavby není nákupem na jednu sezónu. Než kliknete na tlačítko „objednat“, promyslete si tyto klíčové body:
Účel vs. velikost: bude to jen skládek na letní nábytek nebo pracovna či ateliér? Podle toho volte izolaci a rozměry.
Materiál a údržba: dřevo je krásné, ale vyžaduje pravidelné broušení a nátěry. Kovové a montované stavby s omítkou jsou dnes prakticky bezúdržbové.
Podklad je základ: ani ten nejlepší domek nebude fungovat na křivém nebo podmáčeném terénu. Kvalitní betonová deska nebo zemní vruty jsou nutností.
Stavební povolení: vždy si ověřte aktuální legislativu ohledně zastavěné plochy a vzdálenosti od sousedova plotu, ale v této chvíli drobné stavby nevyžadují povolení záměru stavebním úřadem ani následnou kolaudaci. Základním předpokladem je pouze soulad jejího umístění s územním plánem obce.
A praktická rada od zkušených uživatelů: nezapomeňte na elektřinu! I v malém domku oceníte zásuvku na nabití notebooku nebo osvětlení, které večer vytvoří tu správnou atmosféru. A okna? Dejte jich víc než si myslíte. Přirozené světlo nic nenahradí.
Dívejte se na recenze!
Montované zahradní domky jsou hitem posledních let. Zkušená firma je postaví za pár hodin, díky speciální vnější omítce montované domky vypadají jako klasické stavby, ale zachovávají si výhody ocelové konstrukce. Navíc každý projekt může být unikát od barvy omítky až po typ střechy nebo umístění dveří, přitom jsou navrženy tak, aby odolaly větru, sněhu i času, aniž byste museli každý rok brát do ruky štětec. Každopádně při výběru firmy se vždy dívejte na historii firmy, počet realizací a recenze!