Nesedla vám škola? Při změně řešte i to, co vám dá do praxe

Komerční sdělení

Marek Vamberský | foto: ČTK

Komerční sdělení

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První týdny na vysoké škole mohou ukázat, že původní volba nebyla správná. Při změně má smysl řešit nejen obor, ale i praxi, projekty, flexibilitu a to, co si student ze školy skutečně odnese.

Začátek vysokoškolského studia často vypadá jinak, než si student představoval. Místo očekávaného nadšení přichází zklamání z výuky, příliš mnoho teorie nebo pocit, že studium neodpovídá představám o budoucí práci. Podzim je proto pro některé prváky obdobím, kdy začínají přemýšlet, zda na škole pokračovat nebo se vydat jinou cestou.

Pochybnosti ale nemusí hned znamenat, že je nutné odejít. Nejdříve je dobré zjistit, zda jde o běžné zvykání na nové prostředí, nebo o skutečný nesoulad s oborem či způsobem výuky.

Pokud se student rozhodne ke změně, měl by se dívat nejen na název programu, ale především na to, co mu studium opravdu přinese. Pomoci mohou konkrétní otázky: Na jakých projektech budu pracovat? Kdo mě bude učit a jaké má zkušenosti mimo školu? Mohu během studia získávat reálné zkušenosti? Dokážu školu skloubit s prací nebo vlastním podnikáním?

Zkušenost z praxe může být stejně důležitá jako diplom

Důvodem ke změně může být i potřeba lépe propojit studium s prací. To ukazuje i příběh Josefa Křenka. Na veřejné vysoké škole nedokázal studium kombinovat s podnikáním, a proto začal hledat jinou možnost. V roce 2018 založil vývojový startup TwoDo a následně zamířil na Unicorn Vysokou školu.

Josef Křenek

Důležité pro něj bylo především to, že získané znalosti mohl rovnou využívat ve vlastní firmě. Ve své bakalářské práci například analyzoval firemní procesy a zpracoval finanční analýzu, která mu pomohla připravit strategii pro další rok. Vzorem je mu i samotné prostředí univerzity. „Na škole vnímám firemní kulturu a velikost, jaké software může dosáhnout. Atmosféra Unicorn University mě motivuje k vyšším cílům,“ říká.

Praktické zaměření se přitom nemusí projevit jen v podnikání mimo školu. Konkrétním příkladem studentského projektu je Kittygram, který vznikl v rámci předmětu zaměřeného na internet věcí (IoT). Tým studentů vyvinul chytrou váhu pod kočičí toaletu, která sleduje návštěvy zvířete a pomáhá vyhodnocovat změny v jeho chování.

Na projektu studenti řešili celý vývojový proces. Od zapojení váhového čidla a hardwaru přes mobilní aplikaci až po backend a zpracování dat. Po skončení předmětu navíc vývoj pokračuje v menším týmu, který chce zařízení dále vylepšovat. Kittygram tak ukazuje rozdíl mezi splněným školním úkolem a projektem, který může sloužit skutečným uživatelům.

„Začít pracovat už během studia (stáže, brigády, part-time joby) a průběžně porovnávat teorii s praxí. Zároveň je klíčové soustředit se na studium a zbytečně neoddalovat dokončení bakaláře. Být ochotný se adaptovat, vystupovat z komfortní zóny, zkoušet nové věci a budovat si databázi zkušeností do budoucna,“ radí studentům a uchazečům Marek Vamberský, absolvent Business Managementu a marketingový manažer Unicorn Vysoké školy, který začal s marketingem už během studia.

Druhá volba by měla být promyšlenější

Rozhodnutí změnit studijní obor či školu by mělo stát na představě, co má další studijní cesta přinést. Důležité je vybrat si školu, která odpovídá nejen současným zájmům, ale také tomu, jakým směrem se chce člověk dál profesně vydat. Teorii vás naučí všude, vybírejte školu, kde jí dokáží obalit realitou.

Jedním z příkladů školy, která staví na praktické výuce a propojení studia s pracovním prostředím, je Unicorn Vysoká škola. Vedle praktických projektů nabízí také různé možnosti organizace studia. Studentům, kteří přecházejí z jiné vysoké školy, navíc umožňuje požádat o uznání či předuznání již absolvovaných předmětů. Přihlášku stihnete podat do 31. října 2026.

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