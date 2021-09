Nepropásněte volby, voličský průkaz vyřídíte přes datovou schránku

Letošní volby jsou v posledních dnech velmi sledované téma. Voliči svým výběrem rozhodnou o novém složení parlamentu, což ovlivní vznik vlády a budoucích ministrů na následující 4 roky. Pokud chcete podpořit své vybrané kandidáty a nebo pomocí svého volebního hlasu ovlivnit budoucí složení Poslanecké sněmovny ČR, nenechte se odradit tím, že nestíháte přijet v den voleb do svého volebního okrsku. Voličský průkaz vyřídíte zdarma na svém obecním úřadě nebo podáním žádosti přes datovou schránku. O vydání voličského průkazu jste oprávněni požádat osobně do 6. října do 16 hodin osobně na úřadě nebo do 1. října písemnou formou pomocí vaší datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem.

Komunikace s úřady přes datovou schránku je stále oblíbenější



Vyřízení voličského průkazu online z pohodlí domova je jenom jednou z možných služeb, které mohou lidé využít vlastní-li datovou schránku. V minulých měsících byla datovka velmi oblíbená například pro podání daňového přiznání, běžnou se stala také třeba komunikace s katastrálním úřadem nebo pro získání výpisů z různých rejstříků i upozornění na blížící se konec platnosti dokladů. Datová schránka a Portál občana vám mohou pomoci v různých situacích, ať už jste fyzická osoba nebo podnikáte. Služby eGovernmentu mají u veřejnosti stále větší oblibu, a proto rychlým tempem roste rozšiřování nabídky jejich využití a další rozvoj online komunikace s různými úřady. „Sledujeme růst počtu uživatelů služeb eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovermentu ministerstva vnitra.

Jak můžete jednoduše komunikovat s úřady online? Stačí si pořídit datovou schránku

Datovou schránku si mohou zřídit podnikatelé i nepodnikající fyzické osoby, tedy všichni občané. Založení a používání datové schránky je včetně komunikace s úřady zdarma. Zřídit si ji může opravdu každý, a to na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTu, tedy na poště a místním úřadu i mimo místo svého trvalého pobytu. Stačí vyplnit a podepsat žádost, vyčkat na potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji a datovou schránku můžete ihned používat. V momentě, kdy budete mít přístupové údaje, můžete se rovnou přihlásit i do Portálu občana (služby eGovernmentu), kde máte okamžitě k dispozici všechny dostupné formuláře, žádosti a podání, které jsou k dispozici pro online komunikaci s úřady.