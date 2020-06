Nepřestávejte objevovat: Dům Českého Švýcarska

Ne vždy přeje počasí výletníkům pro jejich radovánky na stezkách v hlubokých lesích. Pro tyto případy je tu skvělá alternativa v podobě Domu Českého Švýcarska, který se nachází na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.

Už při vstupu do moderního informačního střediska vás upoutá vůně regionálních výrobků. Aby ne, vcházíte právě do centra regionálních produktů Českosaského Švýcarska, které se pyšní nejrozsáhlejší nabídkou v širém okolí. Jednotlivé produkty si můžete prohlédnout a osahat, u některých, zvláště u mýdel z mýdlárny Rubens či Šafrán nebo výrobků Nobilis Tilia, se vyplatí spíše přivonět. Avšak přijďte a sami okuste kouzlo místních produktů.

Nově se můžete pohodlně usadit do proskleného rohového sezení s výhledem na celé krásnolipské náměstí. Vychutnejte si místní kávu z nedaleké pražírny Bohemian Coffee House a k tomu si otevřete třeba jednu z mnoha publikací s tematikou Českého Švýcarska. Dům se každoročně stává vyhledávaným místem pro plánování výletů. Milá obsluha bedlivě čeká na pokyn zákazníka a jakmile přijde, zaplaví vás vlnou rad a tipů na zajímavá místa v blízkém i dalekém okolí. Když ani ověřené doporučení nestačí, je tu nepřeberné množství nejrůznějších brožur a letáků. Ty nabízejí další mnohdy neobjevené nápovědy, jak s vaším časem stráveným v Českém Švýcarsku naložit, abyste si s sebou domů odváželi nadmíru zážitků.



Co by to bylo za Dům Českého Švýcarska, kdyby neměl svou vlastní interaktivní expozici. Dvoupodlažní! Vidět čápa černého ve volné přírodě se nezadaří jen tak někomu, ale u nás se nemusíte bát, že byste ho přehlédli. Myslíte si, že jste na tom s vědomostmi dobře? Zkuste si náš interaktivní kvíz anebo si přehrajte zajímavosti o fauně a flóře, které jste možná ještě neslyšeli. Pokud máte rádi adrenalin, ale počasí vám nepřeje, přijďte si užít virtuální let balonem. Menší návštěvníci expozice jistě ocení dětský koutek nebo možnost zahrát si na přírodovědce či archeologa. Pro ty, kteří prahnou po poznání, je v kinosále připravený přibližně dvacetiminutový film o národním parku nebo projekce o sklářství, které je s naším krajem neodmyslitelně spojeno. Poznání ve formě zábavy, tak bychom shrnuli expozici Českého Švýcarska.



Dům Českého Švýcarska není jen o zábavě. Ročně se tu uskuteční desítky odborných konferencí, školení a dalších akcí, které jsou určeny pro nejrůznější skupiny. I vaše akce se u nás může konat. Velký konferenční sál s možností projekce a kapacitou až 90 osob si můžete zarezervovat již nyní na našich webových stránkách. Nepotřebujete tak velké prostory, a přesto byste rádi vaši akci u nás uspořádali? Žádný problém. Sál disponuje mobilní stěnou, která z něj dokáže vytvořit dvě plnohodnotné učebny až pro 35 lidí.

Jste skupina, školní třída nebo firemní kolektiv? Pořádáme nejrůznější typy programů na míru. Od vzdělávacích environmentálních programů až po firemní teambuildingy, třeba s průvodcem v Českém Švýcarsku. Zajistíme vám dopravu, občerstvení a certifikovaného průvodce, který vás mile překvapí svými znalostmi a zajímavostmi týkající se Českého Švýcarska.

České Švýcarsko se v posledních letech stává častým cílem nejen profesionálních fotografů a aby ne. Krajina národního parku k tomu přímo vybízí. Nezapomenutelné východy z Křížového vrchu nebo naopak dechberoucí západy slunce z Vilemíniny vyhlídky. To je jen tisícina toho, co se dá v Českém Švýcarsku zažít. Buďte u toho s námi při fotoworkshopech pod vedením profesionálního fotografa a našeho průvodce. Vtáhneme vás do světa tvůrčí perspektivy. Ale rychle, kapacity jsou omezeny.

Když už se den chýlí ke konci, nemusí vaše kroky vést daleko. V Domě Českého Švýcarska se nacházejí čtyři útulné podkrovní apartmány s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Ubytování nabízí výborné výchozí místo, exkluzivní turistický servis a příjemnou atmosféru.

Dům Českého Švýcarska je plný zábavy, ať už jste rodina, zamilovaný pár, školní skupina nebo firma hledající zázemí pro svůj teambuilding. Každý si tu najde své. Podrobné nabídky si můžete přečíst online na www.ceskesvycarsko.cz a pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Více tipů na výlety, akce a dovolenou najdete na www.branadocech.cz