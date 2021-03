Nepřeplácíte za nevýhodné pojištění? Víme, jak ušetřit tisíce

1. Využijte srovnávač

Ceny pojištění se liší pojišťovna od pojišťovny. Není proto dobré vzít hned první nabídku, kterou dostanete. „Například při využití srovnávače pojištění RIXO.cz, vždy dostanete minimálně tři varianty pojištění, u povinného ručení a havarijního pojištění šest, vytvořené na míru vašim požadavkům. Pokud si ani tak nevyberete nebo si nejste jistí, kterou nabídku využít, rádi s vámi vše doladí dle vašich požadavků, případě vysvětlí, co potřebujete,“ říká Martin Ždímal.

2. Uvádějte své osobní údaje

Ve chvíli, kdy si chcete srovnat co nejlepší nabídky pojištění, své osobní údaje uvádějte ideálně včetně rodného čísla nebo data narození. „Díky tomu, že známe rodné číslo klienta, umíme si u pojišťoven zjistit, zda nemá nárok na slevu a výhodnější pojištění. U autopojištění je to nezbytné pro vypočítání bonusů,“ říká Ždímal z RIXO.cz

3. Pravidelná kontrola pojištění

Existuje mnoho lidí, kteří za své pojištění platí zbytečně moc. Důvodem je to, že si svou pojistku neaktualizují a spoléhají na to, že jsou pořád dobře pojištění. „Pokud patříte mezi ty klienty pojišťoven, kteří hlavně smlouvu na pojištění vozidla nechali už několik let ležet ladem, měli byste si ověřit aktuální nabídku své pojišťovny i celkovou situaci na pojistném trhu. Můžete tak nejen ušetřit, ale navíc získat i lepší podmínky, jak být lépe pojištěn. Naše služba RIXO.cz vám zdarma a online smlouvy zkontroluje, vyhodnotí a případně doporučí lepší,“ doplňuje Ždímal.

4. Odměna za dobrý bezškodný průběh

Mnoho pojišťoven nabízí také slevy pro dlouhodobé zákazníky. „Pojišťovny o své zákazníky bojují, a proto musí reagovat výhodnými nabídkami pro stávající klienty. Např. u pojištění vozidla jsou to bonusy za bezškodný průběh neboli dobu bez nehody,“ vysvětluje Ždímal z RIXO.cz.

5. Srovnejte si životní pojištění

Málo koho napadne, že existuje i srovnávač životního pojištění. RIXO.cz vám srovná životní pojištění od několika pojišťoven a nabídne vám to ideální. „Velmi často se stává, že za stejná rizika zaplatí klient u několika pojišťoven velmi rozdílnou částku. My klientům jako jediní nabízíme možnost si srovnat životní pojištění od několika renomovaných pojišťoven a vybrat si tu nejlepší variantu,“ dodává Martin Ždímal z RIXO.cz