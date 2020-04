Nepodceňujte osvětlení interiéru. Při výběru se poraďte s odborníky.

V nedobře osvětleném prostoru se budeme cítit nepříjemně a může se i negativně podepsat na našem zdraví, proto vybírejte pečlivě.

S výběrem interiérového osvětlení si nechte poradit. Je to složitá disciplína

S osvětlením přicházíme do styku prakticky každodenně, aniž bychom jeho účinkům a dopadům věnovali bližší pozornost. Ve skutečnosti bychom měli být při výběru nového osvětlení velmi důslední, neboť jde o komplexní problematiku, kterou není radno podceňovat.

Desk architekti, Eurowag, foto: Martin Zeman

S hledáním optimálního řešení pro váš dům, byt i komerční prostor vám ochotně pomohou odborníci z Light Works, světelného studia a showroomu v pražských Nuslích. Jeho zakladatelé a majitelé Sára Maletičová a Pavel Boháč se však dle svých vlastních slov za prodejce nepovažují. Mnohem pohodlněji se cítí v roli poradenského studia, v němž je prodej až závěrečným krokem celého procesu. Během něho se zákazník seznámí s různými typy osvětlení a na základě svých požadavků a představ následně ve spolupráci se světelným technikem vyberou nejvhodnější světelné řešení.

Autor: Martin Zeman

Light Works se může pochlubit mnoha realizacemi, mezi něž patří například osvětlení v rezidenčních projektech v pražském Paláci Dlážděná ve spolupráci s PSN, horském apartmánu ve Špindlerově Mlýně od atelieru Conceptor nebo třeba nejnovější projekt od studia SMLXL. Společnost zúročila bohaté zkušenosti také například při osvětlování firemních prostor společnosti Eurowag navržené studiem desk architekti.

Conceptor, Špindlerův Mlýn, foto: Lukáš Hausenblas

SMLXL, foto: Vladimír Kiva Novotný

Navštivte showroom, v němž se světla neztrácí, ale vynikají

V běžných prodejnách svítidel se zákazník mnohdy nedokáže pořádně zorientovat. Světla jsou naskládaná těsně vedle sebe, čímž dochází k obtížnému estetického vnímání jednotlivých modelů. Zákazník tak pořádně nemá šanci posoudit, zda vybraný model skutečně naplňuje jeho představy.

V Light Works se však vydali opačnou cestou, což je patrné už při vkročení do prostorného showroomu, který nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí ve spolupráci s designérem Petrem Hákem. Přestavba dala vzniknout jedinečnému loftovému prostoru, v němž jsou světla umístěná ve speciálních boxech, díky čemuž si vzájemně nekonkurují, vynikne také světelný efekt každého svítidla a zákazník si může vytvořit jasnější představu, jak bude světlo vypadat u něj doma.

Autor: Martin Zeman

Poznejte originální design interiérového osvětlení od uznávaných světových výrobců

Po vstupu do showroomu se před zákazníky otevírá široká nabídla svítidel od předních světových značek, které společnost Light Works na české trhu zastupuje. Nachází se mezi nimi například katalánský výrobce dekorativních svítidel Marset, pro něhož je typická kombinace originálních materiálů a tvarů s jednoduchostí a až střízlivostí v přístupu.

V portfoliu nechybí ani svítidla dánského výrobce Fritz Hansen, která zaujmou severským designem. Příznivci minimalisticky vyhlížejícího osvětlení a nejnovějších technologií ocení výběr z nabídky belgické společnosti Delta Light, zatímco zastánci tradičního designu by neměli přehlédnout svítidla Bega, kombinující kov a sklo.

Autor: Martin Zeman

Co pokoj, to jiné světlo

Věděli jste, že při výběru světel byste měli zvažovat celou řadu aspektů? Patří mezi ně velikost či funkce místnosti, vaše denní zvyky a co v daném prostoru obvykle děláte. Centrální místností v bytě či domě zpravidla bývá obývací pokoj, kde se lidé scházejí a tráví zde značné množství času. Zvolené osvětlení by proto mělo být variabilní, aby posloužilo v mnoha různých situacích. Naopak ložnice je prostorem spíše soukromého charakteru, takže se do ní hodí svítidla, která dokážou navodit intimní či příjemně odpočinkovou atmosféru. No a třeba v koupelně se klade důraz zase na bezpečnost. Při výběru koupelnového osvětlení bychom proto měli dbát na dodržení bezpečnostních norem a předpisů, ne však na úkor funkčnosti.

Pokud si s výběrem osvětlení nevíte rady nebo pouze hledáte inspiraci, neváhejte se obrátit na odborníky z Light Works, kteří vás seznámí se současnými trendy, navrhnou řešení podle vašich požadavků a společně s vámi vyberou optimální osvětlení, které rozjasní váš dům, byt, zahradu, ale také komerční či veřejné prostory.