Neplaťte za vodu! Takto poznáte, že kupujete kvalitní zmrazené ryby

Doby, kdy byla mořská ryba nedostupnou delikatesou a nabídka byla omezená, jsou naštěstí už dávno pryč. Dnes můžete vybírat z mnoha druhů. K těm nejoblíbenějším patří losos, treska, makrela či mořská štika. Jenže čím širší je v obchodech nabídka, tím větší je pravděpodobnost, že sáhnete vedle a domů si přinesete více vody než rybího masa. Proto se vyplatí číst etikety.

Zmrazenou jedině bez přidané vody

Nejprodávanější v Česku jsou hluboce zmrazené mořské ryby. Je-li na obale nápis „Zmrazeno na moři“ a symbol bílé rybky certifikátu MSC, pak máte v ruce to nejlepší. Takto označené výrobky, mezi které patří i NOWACO Filé či Nowaco Filety z mořské štiky Premium, totiž byly zpracovány a zmrazeny přímo na palubě rybářské lodi. Obvykle se tak děje do 30 minut po ulovení ryby. „Díky rychlému zmrazení se tvoří pouze malinké krystalky vody a rybí maso si ponechá svoji typickou vůni a chuť. Navíc se z něj při následném pečení, vaření či smažení uvolňuje jen minimum vody,“ vysvětluje Jan Šimon, brand manažer značky NOWACO, a doplňuje: „Tyto jednou zmrazené výrobky jsou považovány vedle ryb čerstvých za ty nejkvalitnější. Zpracování na moři také zaručuje, že do ryb nebyly přidány žádné přídatné látky ani voda.“

Kupujte kvalitní výrobky a u ryb čtěte složení. Ať si domů nepřinesete víc vody než masa.

Pozor na složení

Pokud nápis „Zmrazeno na moři“ chybí, pak byste měli číst složení výrobku o to pozorněji. V případě, že je v něm uvedena voda, nemusí to být vždy špatně. U hluboce zmrazených ryb má totiž glazura ochrannou funkci a pomáhá chránit rybí maso před vymrazením. Na to ale stačí jen 10 %. Je-li vody ve složení více, pak bude výrobek nejspíše obsahovat přídatné látky. Těmi mohou být polyfosfáty či citronany, které ji pomáhají vázat. Což znamená, že jakmile necháte doma filé povolit, pustí opravdu hodně vody.

Ryby jsou zdravé. Experti na výživu doporučují, abychom je jedli alespoň dvakrát týdně.

Takže si dávejte pozor a zaměřte se na obsah masa. Čím je vyšší a blíží se hmotnosti výrobku, tím lepší ryba bude a více si na ni pochutnáte. Navíc se tak vyvarujete toho, že budete platit za vodu a ne za maso. Nemusíte tedy utrácet horentní sumy, abyste udělali radost lékařům a dietologům, že jíte zdravě a často si dopřáváte mořské ryby. Stačí jen chytře nakupovat.