Neobyčejný e-shop Pivovaru Svijany

Primárně nám šlo o tom, abychom měli na webu veškerý náš sortiment piva. Ne všude v řetězcích či obchodech si může zákazník koupit náš kompletní sortiment. Zpravidla najde Máz, Rytíře a Desítku, no jo, ale my nemáme jen tyto tři piva, ale celkem sedmnáct. Jde nám tedy o to, aby si mohl objednat také patnáctku Barona, třináctku Kněžnu a Kníže. A to ve všech obalech, aby to nebylo jenom v plechovce, ale také v soudku či dvoulitrové plechovce. A aby vše našel na jednom místě.

Jak velkou částí se pivo podílí na prodeji e-shopu?

Právě, že velkou, je to sedmdesát procent. A navíc, prodej piva na našem e-shopu má tu obrovskou výhodu, kterou nikde jinde nenajdete, že zákazníkovi dodáváme zcela čerstvé pivo. Poté, kdy učiní objednávku, dáme pokyn do výroby, kde mu ho na objednávku stočí. Zákazník tak dostane produkt, který by si mohl koupit u nás v prodejně, ale pokud není odněkud z okolí, tak my mu ho dokážeme poslat hned ten samý den nebo nejpozději druhý den. V plném sortimentu a ve zvolených obalech.

Zákazník, který si objedná zboží na e-shopu, si ho může vyzvednout i u vás v prodejně?

Může, a to jsme úplně nejraději, když si objedná a přijede k nám, na prodejně má svoji objednávku připravenou, on si projde ještě prodejnu a zjišťuje, že je tam toho ještě mnohem více, co si buď hned dokoupí anebo objedná příště.

Vy ale nenabízíte na e-shopu jenom pivo...

Máte pravdu, náš sortiment je o hodně širší. Máme také velkou nabídku reklamních předmětů a oblečení. Často teď na jaře můžete například vidět cyklistu ve Svijanském cyklodresu. To je velice oblíbený artikl, určitě jste už v nich spatřili cyklisty, nejen na cestách, ale i u našich stánků. To je samo o sobě perfektní reklama našeho piva. Máme dresy dámské, pánské i dětské. Cyklodresy jsme začínali, pak se přidala trička a různé věci, tak jsme udělali e-shop, abychom to vše mohli ukázat a nabídnout.

O které předměty kromě cyklodresů je největší zájem?

Po dresech je zájem o půllitry, je zajímavé, že je kupují především ženy jako dárek pro své muže. Peněženky, samolepky, kosmetika. Můžete si koupit třeba také voucher na pivní lázně nebo zámecké ubytování. Ten výčet je opravdu velký, nejlépe uděláte, když se podíváte na eshop.pivovarsvijany.cz a necháte se inspirovat.

Když jste zmínil ty půllitry, jak na tom s nimi jste?

Původně jsme chtěli, aby každé pivo, které vyrábíme, mělo vlastní třetinku a vlastní půllitr. Najednou jsme ale měli hrozně moc skla, což oceňují zákazníci, méně už ale hospodští, kteří musejí mít velkou zásobu. Změnu v tomto směru přináší nový půllitr, s nímž jsme přišli v loňském roce a který by měl být univerzální. Je dílem produktového designéra Michala Pražského ve spolupráci s naším sládkem Petrem Menšíkem. Ti jako hlavní symbol vybrali motiv středověkého krejzlíku, tedy límce, jenž byl součástí oděvu tehdejší šlechty. Jeho stylizovaný tvar aplikovali na tělo sklenice, kde tvoří výrazný plastický reliéf. Celkovou podobu silnostěnného půllitru s reliéfním nápisem Svijany pak dotváří ucho se siluetou tradiční svijanské pavézy a datem založení pivovaru. Prolisy ve spodní části byly vyrobeny průmyslovou metodou lisováním sodnodraselného skla, takže vykazují mimořádnou mechanickou odolnost a manipulace s nimi je pro výčepní i číšníky pohodlná, jsou stabilní a dobře se myjí.

Více na https://eshop.pivovarsvijany.cz/

Bohumil Brejžek