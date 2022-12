Není šunka jako šunka. MÚÚÚ šunka má hodně masa a málo soli

Firma MASO UZENINY PÍSEK i proto přináší novinku plnou příznivých zdravotních benefitů, šunku, která má pouze 1,5 procenta soli. Kdo by si rád nepochutnal na dobré šunce, ať už je třeba na chlebíčku, nebo jako rolka s křenem. Jenže složení některých výrobků nemusí být pro člověka až tak zdravé. A právě na to mysleli ve společnosti MASO UZENINY PÍSEK, když se rozhodli začít vyrábět novou MÚÚÚ šunku té nejvyšší jakosti. Má hodně masa a málo soli. Hodně, to znamená 95 procent masa, naopak soli pouze 1,5 procenta. Chuť je přitom stále jemná a delikátní.

„Šunka má ve výživě člověka opodstatněné místo. Je dobrým zdrojem plnohodnotných bílkovin, tím se stává nutričně vyváženou potravinou, dodává i některé vitaminy – především skupiny B a minerální látky – zinek, železo,“ vysvětluje výrobní ředitel Robert Štěpán ze společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s., kterou znají zákazníci především díky obchodní značce MÚÚÚ. Tu doprovází slogan Kousek jižních Čech.

Při výběru šunky je důležitým faktorem množství masa a odvíjí se od něho jakostní třída. „Výroba šunky je složitý proces, abychom docílili toho nejkvalitnějšího produktu, musí se nejdříve pečlivě vybrat a upravit vstupní maso, což jsou nejvybranější šály vepřové kýty. Skutečný požitek z nejvybranějších surovin a originálních přísad, použitá mořská sůl,“ upřesňuje dále Robert Štěpán. Šunka je tak vhodná ke každodenní konzumaci a také slavnostním příležitostem – oblíbené jsou například šunkové rolky s křenem, tolik oblíbené chlebíčky se šunkou, obložené uzeninové tácy, skvěle chutná jen tak i bez přílohy nebo s pečivem. Tato uzenina má zkrátka v naší zemi dlouhodobou tradici a konzumenti umí ocenit dobrou kvalitu.

MÚÚÚ šunka nejvyšší jakosti se pyšní logem České cechovní normy a je navíc vhodná i pro celiaky. „Dopřejte nejen sobě, ale i dětem garantovanou kvalitu z Kousku jižních Čech,“ láká vedení společnosti ke koupi nového produktu. Šunka je u zákazníků top produkt a zájem o ni roste. Zároveň zákazníci vyhledávají produkty se sníženým obsahem soli.

Jak se vyrábí

Výroba vypadá tak, že nejdříve důkladně a s citem vyberou šály z vepřové kýty, tu pak pečlivě zbaví tukového krytí a nasolí solným lákem s nízkým obsahem soli a následně vloží do takzvané masírky. Masírování a následné narážení do technologického potištěného obalu probíhá při vakuu, aby v díle nevznikaly vzduchové dutiny, takzvané kaverny. Tepelné opracování naraženého výrobku probíhá ve varných komorách a musí dosáhnout hodnoty minimálně 70 stupňů Celsia po dobu nejméně deseti minut v jádře výrobku. Vařený výrobek se intenzivně zchladí v chladicím tunelu, čímž je připravený k přesunu buď na baličku uzenin, kde ho nakrájí na požadované hmotnosti, dle přání zákazníka, nebo ho expedují v kusovém balení o hmotnosti přibližně 2,5 kilogramu.

Povrch výrobku v technologickém potištěném obalu je hladký a pevný. Kompaktní řez světlerůžové barvy tvoří spojené kusy svaloviny z vepřové kýty. Chuť je přiměřeně slaná, na skus je šunka křehká a šťavnatá. Vůně je příjemná po čerstvé uzenině.

Zájemci si mohou novou šunku koupit v kamenné prodejně ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ i známých řetězcích, LIDL, BILLA, Kaufland a od Nového roku v prodejnách COOP.