Není špalda jako špalda aneb kvalita špaldové mouky na českém trhu

Důvodem je chybějící legislativa i veliký manévrovací prostor pro producenty mouky. Společnost GoodMills Česko, producent mouk Babiččina volba, na toto hlasitě upozorňuje a snaží se stávající situaci změnit. Jejím cílem je dosáhnout toho, že zákazníci dostanou ve špaldové mouce skutečně kvalitu, za kterou si platí.

Špaldová mouka je oblíbenou alternativou standardní pšeničné mouky. Je vyhledávána zejména lidmi, kteří mají zájem o zdravý životní styl. Má totiž vysoký obsah vlákniny, která zlepšuje trávení. Hodí se na pečení sladkého i slaného pečiva. Moučníky a další pečivo ze špaldové mouky jsou tmavší, ale chuťový rozdíl je nepatrný. „Ze špaldy lze vyrobit vše od lineckého přes chleby, housky až po croissanty. Možná budou vypadat jinak, než jsme zvyklí, ale možné to opravdu je,“ říká mistr cukrář Josef Maršálek.

Není špalda jako špalda

V českých obchodech je však možné najít i taková balení špaldové mouky, ve kterých byste špaldu hledali marně. V legislativě je totiž mezera – nedefinuje, co přesně špaldová mouka je, ani to, kolik špaldy musí skutečně balíček mouky na pultech českých obchodů obsahovat, aby ho producent mohl označovat za špaldovou mouku. To se v rámci dlouhodobé kampaně Není špalda jako špalda snaží změnit společnost GoodMills Česko, producent mouk Babiččina volba: „Dlouhodobě bojujeme za to, aby byla na pultech českých obchodů prodávána pravá špaldová mouka, aby spotřebitelé dostávali opravdu kvalitu, za níž si platí. Považujeme to za klíčové zejména v době zdražování potravin,“ říká David Truxa, ředitel GoodMills Česko.

Jak se orientovat v nabídce?

Přestože se na trhu vyskytuje velké množství mouk, které mají v názvu slovo „špaldová“, ne vždy název na obalu odpovídá tomu, co skutečně najdeme uvnitř. Současná legislativa totiž nestanovuje, jaké je minimální množství, tedy kolik špaldy musí balení špaldové mouky ve skutečnosti obsahovat. Stává se proto, že v balení je místo mouky špaldové běžná mouka z pšenice seté, nebo je doplněna o pravou špaldovou mouku jen zčásti. Proto je potřeba dát si při nákupu pozor.

Jak se tedy v nabídce orientovat? Do doby, než budou i pro špaldovou mouku platit podobná pravidla jako například pro šunku a jiné masové výrobky, může se zákazník orientovat alespoň zčásti podle obalu a ceny. To jsou totiž aktuálně jediné dvě proměnné, které mu mohou pomoci. Pokud výrobce na obalu uvádí informaci o přítomnosti genomu pšenice seté, je velmi pravděpodobné, že balení nebude obsahovat pouze kvalitní nešlechtěnou špaldu. Dalším vodítkem je cena špaldové mouky – vyšší cena reflektuje náročnost produkce špaldy.

„Díky kampani Není špalda jako špalda se nám podařilo získat pozornost českých potravinářských institucí, které se začaly problematikou aktivně zabývat. Byla vytvořena pravidla a metodologie kontroly kvality špaldové mouky,“ říká David Truxa, „Než však začnou fungovat v praxi, zákazník se může orientovat podle ceny nebo podle výrobce, kterému důvěřuje,“ dodává ředitel GoodMills Česko, výrobce mouk Babiččina volba.

Špalda v moukách Babiččina volba

Tradiční značka Babiččina volba má ve svém portfoliu dvě špaldové mouky – hladkou a celozrnnou. Obě pravidelně procházejí přísným testováním v nezávislé certifikované odborné laboratoři. Její kvalitu potvrdil i nedávný velký test špaldových mouk provedený Mladou frontou DNES.

„Máme velkou radost, že i výsledky nezávislého testu naší špaldové mouky dopadly na výbornou. Potvrzují tak dlouhodobé výsledky pravidelných testů, které si necháváme dělat v nezávislých certifikovaných laboratořích i my a které s ohledem na rozdílnou laboratorní metodiku variují vždy s jistou odchylkou měření. Znamenají však jediné – protože pro výrobu mouk Babiččina volba používáme pravé odrůdy prastaré špaldy, nabízíme zákazníkům vždy jen tu nejvyšší kvalitu. A kvalita je pro nás jednoznačně prioritou,“ říká David Truxa a dodává: „Test také potvrdil, že některé špaldové mouky obsahují až 95 procent genomu pšenice seté. Přestože to výrobci zdůvodňují jakkoliv, znamená to jediné – tyto mouky nebyly vyrobeny ze špaldy zapsané ve Státní odrůdové knize. Jinak by test přítomnost špaldy v mouce jednoznačně prokázal. Překvapivě je v testu i zmíněno, že někteří výrobci do špaldové mouky přidávají kyselinu askorbovou pro zlepšení jejích vlastností. Tu v sáčku mouk Babiččina volba nenajdete, naše mouky jsou stoprocentně přírodní.“

Po špaldě z portfolia Babiččina volba často sahá i světově uznávaný cukrář Josef Maršálek.

„Špaldovou mouku používám nejčastěji na slané druhy pečiva, ať už jsou to rohlíky, housky či různé druhy chlebů. Velmi často používám směs jak světlé hladké, tak celozrnné špaldové mouky. Velmi dobře saje tekutinu a má pružný lepek. Baví mě také její lehce oříšková chuť,“ říká ambasador značky Babiččina volba a cukrář Josef Maršálek.

Vyzkoušejte recepty z opravdové špaldové mouky