Nenechte se ve vaší firmě zaskočit dalším blackoutem

Výroba běží dál, servery nespadnou. Jde to i bez sítě, jak na to?

Pavel Bursa | foto: Mgr. Lucie Zítková Karchňáková

Delší i kratší výpadky proudu zásadně ovlivňují chod firem. Zastaví se výroba, vypne se chlazení či servery, ale dochází také k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků. Jak tato rizika co nejlépe eliminovat?

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který zasáhl první červencový pátek část republiky, byl pro řadu podniků bolestivým připomenutím, jak křehká je energetická stabilita. Zastavené výrobní linky, výpadky serverů, ohrožení bezpečnostních systémů nebo logistických procesů – to vše se odehrálo v řádu minut. A přitom právě v těchto chvílích rozhoduje připravenost.

„Výpadek napájení není pouze technickou komplikací – pro průmysl představuje přímé ztráty. V automotive provozech může krátké přerušení znamenat přerušení výrobní sekvence, která vyžaduje časově a technologicky náročné znovuspuštění. V potravinářství ohrožuje blackout stabilitu výroby i skladování, u pekáren nebo mlékáren hrozí nejen zmetkovitost, ale i nutnost likvidace surovin. V plastikářském nebo chemickém průmyslu může dojít k poškození technologií nebo formovacích zařízení. V oblasti IT, vývoje softwaru nebo zákaznických služeb je ztráta napájení často spojená se ztrátou dat, přerušením komunikace se zákazníky a výpadkem klíčových systémů,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs, českého výrobce bateriových úložišť.

Delší i kratší výpadky proudu zásadně ovlivňují chod firem

Firmy, které měly během červencového blackoutu k dispozici vlastní bateriové úložiště, byly schopné udržet provoz bez jakéhokoli přerušení. Výroba pokračovala, servery zůstaly v provozu, objednávky se expedovaly včas. Klíčovou výhodou těchto systémů je jejich okamžitá reakce. Na rozdíl od dieselových generátorů, které potřebují několik minut na start, baterie přebírají zátěž během zlomků vteřiny. Díky tomu nedochází k žádnému pádu systémů ani restartům strojů, což má obrovský význam pro výrobu závislou na kontinuálním běhu, jako je například přesná strojírenská výroba, balicí linky, farmaceutická produkce nebo provozy závislé na robotických systémech.

Bateriové úložiště se navíc vyplatí i mimo krizové situace. Umožňuje optimalizovat spotřebu, snižovat špičkové odběry, lépe využívat energii z vlastních solárních zdrojů a v kombinaci s fotovoltaikou nabízí možnost přechodu na tzv. ostrovní provoz – tedy úplnou nezávislost na distribuční síti. Tato schopnost je stále cennější, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale i ekonomiky provozu. Firmy si začínají uvědomovat, že blackouty nejsou výjimkou, ale že se mohou stát opakovaným rizikem – a že být připraven znamená nejen ochránit technologie, ale i zachovat důvěru zákazníků, reputaci a plynulost výroby.

Bateriové úložiště Resacs pro rodinný dům

Společnost Resacs, se v oblasti záložních energetických systémů specializuje právě na firemní klientelu. Její řešení jsou navrhována tak, aby zvládla i plně automatizované provozy a vysokou zátěž. Jejich bateriová úložiště umožňují firmám pokračovat v provozu i v případě úplného výpadku sítě, bez výpadku serverů, bez narušení výrobních cyklů a bez ohrožení technologických procesů. Zkušenosti firem potvrzují, že díky systému Resacs mohly i během nedávného blackoutu péct pečivo, balit zásilky, expedovat zboží nebo dokončit klíčové zakázky. Jiným podnikům pomohly baterie předejít poškození drahých strojů, ochránit citlivá zařízení před kolísáním napětí a eliminovat výrobní ztráty. Firmám v oblasti potravinářství, retailu a logistiky pomohly i tím, že chlazení i mrazení běželo stále naplno.

Na rozdíl od dieselových agregátů nejsou bateriová úložiště závislá na mechanickém startu ani palivu – reagují okamžitě, bez zpoždění. Dieselové generátory potřebují často několik desítek vteřin až minut, než dosáhnou plného výkonu, a ani to nezaručuje plynulé překlenutí výpadku. V mnoha provozech přitom rozhodují vteřiny – zvlášť u citlivých systémů nebo výrobních linek. Bateriové úložiště navíc není jen krizovým řešením. Umožňuje efektivně eliminovat i tzv. mikrovýpadky, které trvají jen zlomky vteřiny, ale přesto dokážou způsobit restart technologií, přerušení robotických operací nebo ztrátu neuložených dat. Právě zde se ukazuje, že největší výhodou bateriových systémů není jen kapacita, ale jejich rychlost a spolehlivost.

Resacs tak firmám nepřináší jen záložní energii, ale také jistotu provozu, stabilitu, ochranu investic a provozní kontinuitu. V době, kdy se blackout stal reálnou zkušeností, a nejen rizikem z učebnic krizového řízení, může být právě vlastní bateriový systém tím rozdílem, který rozhodne, zda firma ustojí výpadek bez následků – nebo zda se stane jeho obětí. Výhodou je i vyšší úroveň bezpečnosti – jde o český výrobek s domácím softwarem, přičemž data jsou ukládána v evropských cloudových úložištích. To se nedá říci o některých čínských výrobcích, jejichž řešení mohou představovat vyšší riziko kybernetického útoku nebo úniku dat.

Bateriové úložiště Resacs

Spotový trh nabízí další potenciál využití

Moderní bateriová úložiště už neslouží jen jako záloha při výpadku proudu. Firmám přinášejí také výhodu v situacích, kdy nárazově prudce vzroste odběr elektřiny. V těchto chvílích dokáže baterie dodat potřebnou energii, aniž by bylo nutné ji brát ze sítě. Tím se snižují nároky na rezervovaný příkon a šetří se náklady, které by jinak směřovaly na platby distributorům. Ve větších provozech může úspora dosáhnout statisíců až milionů korun ročně a samotná investice do baterie se pak vrací během několika let. Navíc je možné vydělávat i díky tzv. spotování – tedy prodeji energie v době, kdy jsou ceny na trhu nejvýhodnější.

Více na www.resacs.cz

