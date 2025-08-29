Nenechte se v zimě zaskočit. Teď je čas na servis plynového kotle

Prodlouží životnost vašich spotřebičů a zajistí jejich spolehlivý provoz během zvýšené zátěže v zimních měsících, kdy může být výpadek v topení obzvlášť nepříjemný. Špatně pracující zařízení také může spotřebovávat více plynu a jeho provoz pak může být zbytečně nákladný. Pravidelný servis vám může ušetřit tisíce korun a spoustu nervů.
Zůstat během mrazivých dnů bez topení není nic příjemného. Oprava porouchaného plynového kotle přitom může zabrat delší čas – obzvlášť pokud se rozbije uprostřed topné sezóny, kdy jsou servisní technici nejvytíženější.
Zatímco distributor plynu GasNet se stará o plynovody, za provozuschopnost a technický stav plynových zařízení od hlavního uzávěru plynu směrem do objektu odpovídá jejich provozovatel. Tím je obvykle vlastník nemovitosti, který by se měl kvůli servisu svých domácích zařízení obracet vždy na odborné firmy, tzv. plynoservisy.
„Na podzim a v zimě mají tyto servisní firmy plné kalendáře. Objednat si technika na poslední chvíli může znamenat delší čekání. Pravidelný servis v létě je nejlepší prevence. Pomůže předejít poruchám a zároveň zvyšuje životnost zařízení,“ radí zákazníkům provozní ředitel GasNetu Petr Koutný.
Kontrola plynových spotřebičů se doporučuje alespoň jednou ročně. Servisní zásah může odhalit například nečistoty v hořácích nebo jiné provozní závady, které mohou vést ke snížení účinnosti spalování a vzniku škodlivých látek, například oxidu uhelnatého. Ten je při úniku do obytných prostor nebezpečný. Špatně pracující zařízení může spotřebovávat také více plynu než obvykle a takový provoz může být pro zákazníka zbytečně nákladný.
„Servis by měl vždy provádět vyškolený odborník, který zná konkrétní typ kotle,“ doplňuje Petr Koutný.
Sjednat si termín návštěvy topenáře nebo technika plynoservisu není složité. Servis nabízejí výrobci a prodejci plynových spotřebičů nebo firmy specializující se na oblast vytápění, plynu a instalatérské práce. V rámci svých služeb nabízejí kontrolu i někteří obchodníci s plynem, u kterých mají odběratelé podepsanou smlouvu na dodávku plynu.
Stejně jako v jiných případech se ani u pravidelných prohlídek nebo servisu plynového kotle nevyplatí vybírat pouze podle ceny, ale je dobré zvážit i předchozí zkušenost a případné reference.
Prevence proti nečistotám
U domácností, kde se v minulosti vyskytly problémy s tvorbou nečistot, doporučují plynaři jako další opatření montáž filtru za připojovací šroubení spotřebiče. Umožňuje zachytávat mechanické nečistoty, které mohou v domovních rozvodech plynu ojediněle vznikat.
Příčinou jejich tvorby bývají vždy konkrétní technické parametry na odběrném místě a pokud k tomu dochází, je potřeba vždy přivolat odbornou pomoc. Technik při prohlídce rozvody vyčistí profouknutím a následně může doporučit instalaci ochranného sítka (filtru) před vstupem do plynových spotřebičů.
Pokud jde o samotný zemní plyn, jeho kvalitu odpovídající předpisům garantují distributoři plynu. Složení a vlastnosti dodávaného zemního plynu si mohou zákazníci kdykoliv ověřit na webových stránkách distribuční společnosti. Největší český distributor GasNet údaje pravidelně zveřejňuje na stránkách Kvalita plynu | GasNet.