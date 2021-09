Nemocnice plní neočkovaní lidé

Jedním z nich by mohlo být, že ti, kteří nejsou očkovaní a skončí v nemocnici s touto nemocí, si budou muset léčbu zaplatit ze svého. Úvaha je jednoduchá. Dnes už existuje totiž již dost důkazů o tom, že očkování proti covid-19 má až 90procentní účinnost v závislosti na variantě viru, odstupu od vakcinace a stavu imunity. Tedy má schopnost ochránit velkou většinu očkovaných lidí před nákazou nebo těžkým průběhem této nemoci. Například čísla z České republiky hovoří jasně. Více než ¾ lidí, kteří skončí v nemocnicích s touto nemocí jsou lidé, kteří nejsou naočkovaní. A to léčba pacientů s covidem-19 vyjde v průměru téměř na 600 tisíc korun za týden.

V současné době je naočkováno přibližně 70 procent lidí starších 18 let. Proto, abychom získali kolektivní imunitu a mohli zase žít stejně jako dříve nám chybí naočkovat již jen pár procent populace. Španělsko, Švédsko nebo třeba Dánsko již mohly od většiny ochranných opatření upustit, protože právě u nich je již naočkováno dost lidí na to, aby se nemuseli bát, že jim lidé s těžkým průběhem zablokují ostatní péči v nemocnicích. Nejčastější bariérou očkování přitom v Česku je, že lidé uvěří fámám, které někde zaslechnou, nebo je vidí na internetu. Třeba té o tom, že po očkování mají ženy problém otěhotnět. Jenomže, ruku na srdce, kdyby to byla pravda, tak by asi těžko bylo v Česku nyní tolik těhotných žen.

Ale především. Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nyní již přímo doporučuje očkování těhotných proti covidu-19. A to především proto, že je nyní již dostatek exaktních dat a studií které dokazují, že je očkování proti covid-19 zcela bezpečné. A to jak pro těhotné maminky, tak i pro jejich miminko. Navíc je naopak výhodné se vakcinovat proti covid před otěhotněním, protože covid v těhotenství může zásadně ohrozit na životě plod i matku

Ostatně je tu ještě jeden příběh, který byste měli vědět. V Česku se očkuje již od roku 1821. A pokaždé, když přijde nějaká nová vakcína nebo lék, tak se najdou lidé, kteří o její účinnosti pochybují a snaží se ostatní lidi od očkování odradit. Jenomže věděli jste, že ČR patřila dlouhou dobu mezi nejlépe proočkované státy? Ano, je to tak. A mělo to řadu výhod. Třeba v tom, že jsme zde řadu nemocí již několik desetiletí neměli. Třeba spalničky, záškrt nebo tetanus. Paradoxně se k nám teď tyto nemoci vrací jen díky tomu, že někteří lidé prostě začali efekt očkování podceňovat.

Jenomže ono je to tak se vším. Jen je škoda, že právě nyní ti, kteří ještě nejsou očkovaní komplikují život i ostatním. Často přitom jen proto, že neměli na očkování čas nebo si říkali, že na nich nezáleží. Jenomže u infekčních nemocí jako je covid-19 záleží na každém z nás. Proto je nyní nejvyšší čas se nechat očkovat. Nejsnáze to jde na www.ceskoockuje.cz, kde si najdete nejen nejbližší očkovací místo a zarezervujete si svůj termín, ale můžete si třeba vybrat i vakcínu, kterou chcete být očkováni.