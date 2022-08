Nemocnice Čáslav spolu s IKEM otevřela ambulanci cévní chirurgie

Jedná se o širokou škálu obtíží, mezi které nejčastěji patří léčba nemocných s bolestmi (klaudikacemi) a defekty na dolních končetinách při aterosklerotickém tepenném zúžení/uzávěru, léčba zúžených krkavic (karotid), léčba tepenných výdutí, nejčastěji v oblasti břišní aorty, zakládání cévních přístupů pro hemodialýzu, léčení křečových žil na dolních končetinách.

Otevření této ambulance je vyústěním dohody o vzájemné spolupráci mezi nemocnicí Čáslav a Institutem klinické a experimentální medicíny – IKEM v Praze. Přesněji, spojením Kliniky transplantační chirurgie pod vedením - doc. MUDr. Jiřím Froňkem, Ph.D., FRCS.

Co konkrétně tato spolupráce mezi nemocnicí Čáslav a IKEM znamená? To přiblížil MUDr. Filip Thieme, Ph.D., jež v Institutu klinické a experimentální medicíny pracuje v týmu cévní chirurgie: „Ambulance poskytuje specializovanou péči nejenom nemocným s cévními obtížemi a umožní přesnou diagnostiku a stanovení následného léčebného plánu včetně intervenčního či chirurgického výkonu, ale také poskytuje konziliární služby i v jiných oblastech, kterými se IKEM dlouhodobě zabývá. Jedná se hlavně o pacienty se zhoubným onemocněním orgánů břišní dutiny, jako jsou játra, slinivka břišní nebo tlusté a tenké střevo, a dále pak o zhoubné onemocnění ledvin či prostaty. V takových případech je IKEM schopen poskytnout komplexní péči.“

Důležitá je i možnost přímé konzultace elektronickou formou mezi lékaři obou nemocnic, tzn. není v počátku vyžadována osobní přítomnost pacienta. Na základě elektronicky odeslané fotodokumentace nebo nálezu zobrazovacích metod, jako jsou výsledky CT, angiografie apod., lze vcelku rychle získat o pacientovi potřebné informace a určit mu pak další následná vyšetření či intervenční zákrok. Naší snahou je především předcházet prodlení v poskytování léčebné péče. Covidová doba nám ukázala důsledky prodlení u řady nemocných.

Do ambulance cévní chirurgie v Městské nemocnici Čáslav se mohou pacienti objednat buďto sami, nebo, a to je častější verze, na doporučení svého praktického či ošetřujícího lékaře, který jim rovnou poskytne i nezbytnou lékařskou dokumentaci.

Co je příčinou onemocnění cév a jak jim předcházet?

V České republice na nemoci srdce a cév umírá každý druhý člověk. Ve vyspělých zemích světa kardiovaskulární onemocnění postihuje více než polovinu obyvatelstva. Ve většině případů řešíme zdravotní problém, až když máme obtíže. Průchodné cévy jsou základem zdraví, a proto je nutné nejenom případným obtížím předcházet, ale hlavně sledovat rizikové pacienty.

Proč vlastně vznikají cévní onemocnění?

Na vzniku cévních onemocnění se nejčastěji podílí neovlivnitelné faktory, do kterých spadá genetická dispozice, věk a pohlaví a dále faktory ovlivnitelné - špatná životospráva, kouření, chudý jídelníček obsahující převážně živočišné tuky a samozřejmě sedavý způsob života. Působením těchto faktorů se na vnitřní straně našich cév ukládají různé látky, čímž zužují jejich průměr a omezují množství krve, které jimi proteče. V konečném stadiu pak dochází zcela k jejich ucpání, a céva tak již není schopna okysličovat a vyživovat okolní tkáně.

Jaká jsou nejčastější onemocnění cév?

V lidském těle nalezneme dva typy cév, a to tepny a žíly. Tepny vedou okysličenou krev s živinami ke všem orgánům. Žíly naproti tomu vedou krev odkysličenou zpět do srdce. Tepny nejčastěji trpí tzv. aterosklerózou, jež má za následek jejich postupné zužování a ucpávání. Pacient pocítí příznaky až ve chvíli, kdy dojde ke kritickému zúžení tepny nebo při úplné neprůchodnosti. U žil se nejčastěji léčí varixy neboli křečové žíly, záněty a žilní trombózy.

Lze onemocnění cév nějak předejít?

Ano, lze. Zcela zásadním faktorem je prevence a to už v době, kdy žádné příznaky vůbec nepociťujeme. Člověk by měl ke svému zdraví přistupovat zodpovědně a uvědomit si rizika spojená s nezdravým životním stylem a pro své tělo a zdravou psychickou pohodu by měl vést, co se pohybu týče, aktivnější způsob života, lépe a zdravěji jíst. A platí to nejen v prevenci proti cévním onemocněním. V případě, že se onemocnění již nějakým způsobem projeví, neočekávejte, že se to nějak „samo srovná“. Co nejdříve si domluvte návštěvu u lékaře a začněte jednat. Je třeba si uvědomit, že včasně odhalené cévní onemocnění se rychleji a snáze léčí a výsledky této léčby jsou podstatně lepší než v případech dlouhodobě neléčených stavů.