Nemoc ani smrt si nevybírá

V České republice žije skoro 11 milionů lidí. I když se dle dostupných dat prodlužuje délka života, neznamená to, že se prodlužuje délka života, kdy jsme zdraví a při síle. Moderní způsob života s sebou často přináší i řadu chronických onemocnění, se kterými musí člověk žít. Když má „štěstí“, tak i několik let. Některé nemoci ale mohou život pacientovi i významně zkrátit. A to v jakémkoliv věku. Z dat Fóra mobilních hospiců za rok 2022 vyplývá, že až jedna čtvrtina nevyléčitelně nemocných pacientů jsou lidé mladší 64 let, devět z třiatřiceti mobilních hospiců zapojených do průzkumu mělo v péči i dětské a dospívající pacienty.

„Jednoho dne přišla zpráva o tom, že Monika má rakovinu mízních uzlin. Jako blesk z čistého nebe. Následovala první operace, pak druhá, chemoterapie, úbytek draslíku a metastáze se objevily na játrech a dalších částech těla. V únoru letošního roku se Moničin zdravotní stav rychle zhoršil. Hůř se jí dýchalo, a tak byla hospitalizovaná v nemocnici. Lékaři na to sdělili rodině, že jejich dceři zbývá pár týdnů života,“ popisuje rodinnou situaci pracovnice Domácího hospice Západ, který se do péče o Moniku v závěru jejího života zapojil.

Kdo vám pomůže?

Ve chvíli, kdy se ocitnete tváří v tvář nepříznivé prognóze vaší nemoci, neváhejte a vyhledejte si pro vás tu nejvhodnější péči. Z průzkumů víme, že až 80 % lidí si přeje dožít v domácím prostředí. To je možné, i když pacient trpí onemocněním, které s sebou přináší bolest nebo jiné komplikace, ale potřebujete někoho, kdo vám s péčí o vašeho blízkého pomůže. A to nejen poskytnutím psychické opory nebo s hygienou nemocného. Ale předně potřebujete zajistit nemocnému člověku úlevu od bolesti a celkově zvýšit jeho komfort tak, aby byl prostor poslední týdny nebo dny prožít kvalitně, důstojně a spolu.

„Mobilní hospice nabízejí zdravotně-sociální péči. Lékař – paliatr se snaží, aby dotyčný netrpěl bolestmi a jinými zdravotními komplikacemi, předepisuje léky i medikaci pro náhlé zhoršení stavu. Zdravotní sestry jsou s rodinou v telefonickém kontaktu každý den a podle potřeby rodinu navštěvují a hlavně jsou v pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ popisuje mobilní specializovanou paliativní péči Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a ředitelka Hospice sv. Štěpána a doplňuje: „V pečujícím týmu má své místo i sociální pracovník, psychologové nebo duchovní, kteří se starají o další potřeby pacienta, ale i potřeby pečujících. Těm jsou oporou také v době truchlení.“

Cesta domů, Daniela Dahlien Neumanová

Fakta o mobilních hospicech

Péče mobilního hospice probíhá v řádů dní až týdnů.

Dojezdová vzdálenost bývá kolem 30 km od hospice.

V týmu musí být lékař, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a duchovní.

Rodina musí dostat pohotovostní číslo, kam může volat 24 hodin denně.

Hospic pomůže rodině se zajištěním potřebných pomůcek pro péči.

Mobilní hospic bude rodině oporou i bezprostředně po úmrtí a v době truchlení.

Péče je hrazená ze zdravotního pojištění, ale platba nepokrývá všechny náklady, proto některé hospice vybírají i poplatek za den péče v řádu stokorun. Podmínky si zjistěte u konkrétního hospice.

Chcete podpořit osvětu o mobilních hospicích? 11. října je Papučový den. Papuče jsou symbol domova. Vyražte v papučích ven, vyfoťte se a sdílejte na sociálních sítích, že víte o práci mobilních hospiců.

Papučový den pořádá Fórum mobilních hospiců. Jak péče hospice probíhá, kolik stojí a kam se obrátit, najdete na stránkách www.dozitdoma.cz.