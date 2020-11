Nelíbí se vám vaše vyúčtování za topení a elektřinu?

První, co vás určitě napadne, je nedostatečná izolace objektu. Úvaha je to jistě správná a dostatečná izolace je základ, ale co dělat v případě, kdy je dům dostatečně izolován, a přesto jsou náklady na vytápění stále vysoké a zatěžují váš rodinný rozpočet? O chlazení budovy v parných letních dnech si můžete nechat jen zdát za bezesných nocí strávených na propoceném lůžku.

Řešením by mohla být instalace tepelného čerpadla země/voda, které je schopné nejen snížit náklady na vytápění o desítky procent, ale jako bonus lze tepelné čerpadlo využít i k chlazení budov prakticky bez nákladů (v řádu několika set korun ročně).

Plyn i elektřina nepatří mezi zrovna levné záležitosti a vytápění na tuhá paliva je zase časově náročné, namáhavé a není zrovna čisté. Vyplatí se jít cestou moderního a ekologického vytápění v podobě tepelného čerpadla země-voda?

Geotermální vrty systému země-voda odebírají teplo nebo chlad - energii z horninového prostředí v hloubkách cca 75-150 m od povrchu terénu. Energie je z horninového prostředí odebírána pracovním médiem a pomocí oběhového čerpadla je přenášena do tepelného čerpadla, kde se po předání energie vrací pracovní médium nazpět do horninového prostředí, čímž dochází k opětovnému odebrání energie – neustálý koloběh čerpání energie (odtud zřejmě název tepelné čerpadlo).

Kolik tepla dokáže tepelné čerpadlo vyrobit?

Hlavními náklady na provoz tepelného čerpadla země-voda je elektrická energie, kterou spotřebovává oběhové čerpadlo a kompresorová jednotka. Za 1 KW elektrické energie je pak tepelné čerpadlo země/voda schopno vyrobit okolo 5,0 KW tepelné energie, což představuje značnou úsporu oproti ostatním zdrojům tepla.

Tabulka pro porovnání nákladů / efektivity

Vytopí tepelné čerpadlo celý dům?

Nejrozšířenější pověrou je, že tepelné čerpadlo nevytopí dům stejně nebo jen do určité teploty. Tepelnými čerpadly země voda se dají vytápět a chladit i velké administrativní budovy (Astrid Centre, celoprosklené autosalony (Tukas Praha) a v neposlední řadě i bytové domy (V-Tower). Tepelné čerpadlo země voda je schopno pro RD 100% pokrýt potřeby tepla i chladu.



Jak je to s chlazením pomocí tepelných čerpadel země voda?

Chlazení rodinných domů se stává běžným standardem, v případě běžné klimatizace se náklady na chlazení jedné místnosti vyšplhají s kompletní instalací i k 50 tis. korun. Efektivita (EER) takové klimatizace nebo tepelného čerpadla vzduch/voda se pak pohybuje v rozmezí 3–5, podle venkovní teploty a referenční teploty v místnosti.

Při použití přirozeného chlazení tepelným čerpadlem země/voda/vrt se efektivita EER pohybuje na hranici 100! Tzn. za jednu KW energie dostanu s běžnými klimatizacemi 3 až 5 KW chladu (odpadní teplo vypouštím do ovzduší), při použití chlazení pomocí tepelného čerpadla s geotermálním vrtem dostanu 100 KW chladu a odpadní teplo je ukládáno zpět do země, čímž dochází k revitalizaci vrtu.

Myslím ekologicky

Geotermální vrt defacto slouží jako baterie tepla/chladu. V létě chladím = ukládám teplo do země, v zimě topím = odebírám zpět teplo ze země.

Myslím ekonomicky. A co náklady a návratnost?

Referenční novostavba o ploše 150 m² s tepelnými ztrátami 9 KW: Původní vytápění plynovým kotlem a chlazení podstropní klimatizační jednotkou.

Následně instalována kotelna tepelného čerpadla o výkonu 8 KW s geotermálním vrtem hlubokým 150 m.

Tarif na elektřinu D56d.

Měsíční úspora na platbách záloh cca 2 900,-/ měs.

Rozdíl nákladů na provoz a výstavbu RD s tepelným čerpadlem vs. RD s plynovou kotelnou

Celková cena nemovitosti 3 000 000 Kč.

V případě, kdy si na stavbu vypůjčíte 2 miliony Kč na 20 let, bude výše měsíční splátky činit 10 299 Kč. Celková měsíční splátka včetně energie na provoz RD (4 917 Kč) tedy bude 15.216 Kč/měs./plynová kotelna.

Když si na stavbu půjčíte 2 250 000 Kč na 20 let, tak bude výše splátky 11 586 Kč. Celková měsíční splátka včetně energie na provoz RD (2 000 Kč) vychází na 13 586 Kč/měs./kotelna TČ.

I přes celkové navýšení nákladů na výstavbu RD (vyšší hypoteční úvěr) dojde při vhodně zvoleném systému vytápění a chlazení k celkovému snížení nákladů, v tomto případě 19 560 Kč ročně. To je více než jedna měsíční splátka! Během celé doby splácení, tedy za celých dvacet let, ušetříte přibližně 391 tisíc korun.

Výpočet proveden s úrokovou sazbou 2,19 %.

Návratnost této referenční stavby činila cca 7,5 let.

Více informací najdete na www.artemiastudny.cz.