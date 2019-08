Nekvalitní aktovka ničí zdraví vašich dětí

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Děti jsou to nejcennější, co máme. Proto by rodiče každého školáka měli být při výběru školní aktovky nebo batohu obezřetní. Dozvíte se, na co při výběru aktovky nebo batohu dát největší pozor a také jaký je mezi těmito dvěma typy rozdíl.