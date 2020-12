Nekupujte starou šunku. Telefon od Ježíška už by měl umět 5G

0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Operátoři se v příštím roce chystají rozjet 5G síť v dalších lokalitách. Pokud nechcete být pozadu, měl by vám Ježíšek donést nějaký nadupaný telefon, který „umí“ 5G. Myslete na to, že je to investice na dva roky dopředu. U O2 si ho navíc můžete pořídit už od 160 korun měsíčně.