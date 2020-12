Některé úkony v internetovém bankovnictví máme zažité, jiné nikoliv

Někdy ale potřebujeme zařídit něco, co jsme nikdy nebo delší dobu nedělali. Víte, co můžete v takové situaci udělat?

Stalo se vám někdy, že jste zapomněli zadat platbu včas? Pokud šlo o platbu, která se pravidelně opakuje ve stejné výši tomu samému příjemci, možná jste se tehdy rozhodli nastavit trvalý příkaz, abyste se již znovu s úhradou nájemného, splátky úvěru či zálohové faktury za energie neopozdili. Věděli byste ale teď, kde a jak trvalý příkaz v internetovém bankovnictví nastavit? Pokud jste ho totiž zadávali před delší dobou nebo s ním prozatím zkušenost nemáte vůbec, nejspíš nebudete hned vědět, jak na to. A řešit můžete i opačnou situaci – trvalý příkaz máte nastavený, ale potřebujete ho změnit či zrušit.

Nastavení trvalého příkazu a jeho změna či zrušení nejsou jediné úkony, které v internetovém bankovnictví možná pravidelně neprovádíte, někdy je ale potřebovat můžete. Víte třeba, jak zadat zahraniční platbu, změnit limity na kartě, dočasně ji zablokovat či změnit její PIN?

mBank nedávno přidala do internetového bankovnictví chat. „Když si klienti s něčím v internetovém bankovnictví nebudou vědět rady, nemusejí volat na mLinku nebo chodit do pobočky. Stačí napsat do chatu, kde s nimi budou komunikovat naši operátoři. Nejedná se tedy o chatbot s automatickými odpověďmi,“vysvětluje Lukáš Kiac, vedoucí rozvoje mobilního a internetového bankovnictví mBank.

Výhodou je, že okénko s chatem se zobrazuje na každé stránce internetového bankovnictví mBank, proto do něj můžete psát a současně například zadávat platby.

Možná vás napadlo, že nyní třeba za pomoci operátora v chatu trvalý příkaz zadáte, ale časem postup zapomenete. V takové situaci můžete buď opět napsat do chatu, anebo se vrátit k dřívější konverzaci – její historie se totiž uchovává.

Chat je bezpečný, zprávy v něm vidí jen klient a příslušný operátor.

Více informací na www.mbank.cz.