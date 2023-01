Několik tipů, jak můžete ušetřit na energiích

U osvětlení ušetříte výměnou klasických žárovek za LED žárovky nebo zářivky. Pořizovací cena je sice vyšší, nicméně jejich provoz se skutečně vyplatí, protože adekvátní náhrada LED žárovkou přináší oproti klasické 8x až 10x nižší spotřebu. Nezapomínejte také zhasínat, když odcházíte z místnosti – to platí jak pro klasické žárovky, tak i pro LEDky. S výběrem úsporného zdroje osvětlení pomůže například Pražská energetika v Centru služeb PRE, Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1. Každopádně platí, že kvalitní osvětlení se vyplatí vybírat jen ve specializovaných obchodech. Záruční podmínky a veškerý servis jsou jistotou v případě, že zrovna dostanete závadný kus.

Co se týče provozu spotřebičů, hospodárné je odpojit spotřebič ze zásuvky, když ho zrovna nepoužíváte. Energii totiž „požírají“, i když zrovna nejsou používány. Myslete také na to, že je dobré přizpůsobit velikost spotřebičů svým potřebám. Nekupujte si pračku ani myčku, která je příliš velká, nebo naopak příliš malá – v takovém případě ji budete muset plnit vícekrát a spotřebujete tak více energie. A když spotřebiče nepoužíváte, nenechávejte je uspané v pohotovostním režimu, ale skutečně je vypněte. To, že je váš spotřebič v pohotovostním režimu, poznáte třeba podle svítící diody nebo hodin na spotřebiči. Sledujte pravidelně spotřebu elektřiny – díky měřičům spotřeby můžete zjistit, jaké jsou provozní náklady konkrétního spotřebiče v provozu. V Centru služeb PRE takový měřič spotřeby půjčují. Stačí si ho zarezervovat a pak si ho jen vyzvednout.

Pokud máte doma ústřední topení, můžete na svých radiátorech vyměnit stávající radiátorové hlavice za nové termostatické s řídicí jednotkou. Tyto bezdrátové hlavice jednoduše nainstalujete na své radiátory a regulaci teploty v jednotlivých místnostech ovládáte přes mobilní aplikaci. Nastavíte si denní plán nebo scény, případně využijete automatický program. Celý systém funguje na bezdrátové komunikaci a software se automaticky aktualizuje přes internet. Ale nebojte, manuální snížení či zvýšení teploty v místnosti je také možné. Ovládání je tedy zcela jednoduché a za minimální pořizovací náklady v řádu několika tisíc korun a bez jakýchkoli technických nebo stavebních úprav můžete ovlivnit ještě letošní topnou sezonu a snížit náklady na teplo až o 30 %, což garantují sami výrobci. V nabídce Centra služeb PRE sady těchto nových termostatických hlavic s řídicí jednotkou mají a rádi vám s jejich výměnou poradí.

A na závěr, pokud máte různou cenu kWh v průběhu dne, hlídejte si časy spínání nízkého tarifu a přizpůsobte tomu své aktivity. Jestliže máte jednotarifní sazbu za elektřinu, podívejte se na svoji skutečnou spotřebu, a pokud třeba využíváte elektřinu také na vytápění, ohřev vody nebo dobíjení elektromobilu, ověřte si, zda nemáte nárok na změnu sazby.

Na co si dát ještě pozor a další tipy, které mají jiskru, najdete na pre.cz/jakusetrit.