Nejvyšší čas pro top rodinnou dovolenou ve Wellness hotelu Vista

Nevšední zážitky na každém kroku

Sníte o netradiční, pohodové, a přitom aktivní dovolené s dětmi? Přijeďte se projet na Mamutí horské dráze, vyrazte na kole na traily ušité na míru dětem i juniorům, vyvezte se lanovkou na Stezku v oblacích, ze které jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Rodina zde najde vše, co potřebuje. Můžete zde strávit úžasné chvíle o víkendu i při týdenním pobytu a pořád bude co objevovat. A až budete chtít chvíli jen odpočívat, vydejte se na piknikovou stezku. Na recepci hotelu si vyzvednete připravený koš, ve kterém najdete spoustu dobrot, které se na výletě budou hodit.



Trail parky zvládnou i děti.

Wellness hotel Vista je jako stvořený pro rodiny s dětmi.

Propracované animační programy v hotelu

Od pondělí do neděle si mohou děti vybírat ze zajímavých aktivit, jako je výroba domácího másla či mateřídouškové limonády. Seznámí se s životem ve včelích úlech a ve skutečných včelařských oblecích navštíví úly s včelami, které obletují místní horské stráně. Kromě ochutnávání medových dobrot čeká na děti také tvoření výrobků z vosku nebo výprava za pokladem do jeskyně horského ducha Stamichmana, strážce zdejších hor. Hotelový příběh a programy pro děti oslní svou propracovaností všechny rodiny s malými výletníky. Animačních programů je celá řada – pro děti jsou připravené hry, soutěže, kreativní dílničky, pohybové aktivity, ale i čtení na dobrou noc.

Animované programy pro děti ve Wellness hotelu Vista.

Animované programy pro děti ve Wellness hotelu Vista.

Nejdelší jízda na bobové dráze v Česku

Vyzkoušejte Mamutí horskou dráhu, nejdelší svého druhu v Česku a druhou v Evropě. Tříkilometrová adrenalinová jízda na gigantické horské dráze nabízí převýšení 364 metrů, během kterých se vám bude tajit dech. Čeká na vás pestrý koktejl zážitkových prvků a prožijete maximální radost z jízdy s panoramatickými výhledy, které z jiné perspektivy neuvidíte. A pokud si necháte jízdu na večerní hodiny, těšte se na zažehnutí světlometů propichujících soumrakem zahalenou krajinu. Doporučujeme vyzkoušet Mamutí horskou dráhu s návštěvou Stezky v oblacích a obědem v panoramatické restauraci Skalka. Na krásně prožitý den si s sebou nezapomeňte vyzvednout vaši mamutí momentku. Ve spodní části dráhy buďte ve střehu, protože naše fotopast vás chytí ve vaší závěrečné euforii z jízdy.

Nejdelší bobová dráha v Česku.

Extra zábava pro děti v zábavních parcích

Dětské zážitkové parky na Dolní Moravě.

Mamutíkův vodní park na Dolní Moravě.

Dětské zážitkové parky dokonale zasazené do horské krajiny jsou pro malé návštěvníky únikem do světa zábavy a her. Výhodou je především lehce dostupná vzdálenost dětských parků a atrakcí od hotelu. Pro děti je připraven Pískový svět, nově rozšířený Mamutíkův vodní park s dominantně vyhlížejícím Obřím mamutem nebo Lesní zážitkový park. Ať už malí neposedové s nadšením zaboří nohy do písku, rozpohybují vodní mlýnky nebo budou šplhat v korunách stromů v oblíbeném dětském lanáčku, vždy je budete muset dlouze přemlouvat, aby šli domů. Navíc přívětivé posezení s občerstvením přímo pod Obřím mamutem, kde si smlsnete třeba na vafli se zmrzlinou nebo ledově vychlazené limonádě, potěší i rodiče dohlížející na radostný rej kolem. Za krásného slunného počasí vás čeká v dětských zážitkových parcích den plný zážitků, poznání, her i rodinného odpočinku. Letošní novinkou Mamutíkova vodního parku je obří vodní brouzdaliště s názvem „Mamutíkova louže“. A co je nejlepší? Že právě v ceně pobytu jsou již pro ubytované hosty ve Wellness hotelu Vista zahrnuty vstupy do těchto zážitkových parků. To ocení všichni rodiče!