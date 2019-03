Nejvýhodnější pojištění vozidel najdete on-line!

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Už z názvu je patrné, že je povinné. Musí jej ze zákona mít každé vozidlo, které má svou SPZ. Bez něj byste vůbec neměli vyjet na silnici.

Kryje škody na vozidlech i na zdraví, které způsobíte jiným osobám. Pokud ale budete viníkem dopravní nehody vy a kromě povinného ručení nebudete mít uzavřené také havarijní pojištění, škodu způsobenou na svém vozidle zaplatíte ze svého.

Pokryje zraněným osobám léčebné výlohy, ušlý zisk i bolestné.

Havarijní pojištění

Chrání vás a vaše vozidlo před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu nebo neoprávněného užití vozidla. V případě, že budete mít havarijní pojištění sjednané, pojišťovna vám v takových případech vyplatí náhradu škody.

Proti čemu vás havarijní pojištění kryje?

Šíře krytí a výška pojistných limitů je závislá na pojišťovně a produktu, který jste si sjednali. Obecně se ale jedná o tyto potíže:

Havárie

Havárií se rozumí poškození nebo zničení dopravního prostředku nebo jeho části nahodilou událostí. Pojistka v tomto případě kryje poškození vozidla, majetku i zdraví a životy cestujících.

Pojištění čelního skla

Jezdíte často a daleko? Pak o něm zauvažujte. Nejde ho sjednat samostatně, jen jako připojištění k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Možná si říkáte, že byste případné rozbití skla mohli řešit z havarijního pojištění. Máte pravdu. Ale bude to bráno jako pojistná událost a vy přijdete o bezeškodní průběh. A to by bylo zbytečné.



Krádež vozidla

Nejdražší část havarijní pojistky. Pokud ale parkujete na ulici, určitě by vám pojištění proti odcizení vozidla nemělo v pojistce chybět.

Vandalismus

Poškození nebo zničení vozidla třetí osobou a úmyslně.

Živelní pohromy

Požár, krupobití, povodeň, vichřice, úder blesku, pád stromu a další rizika. Pojistka pokryje škody způsobené všemi těmito živly.

Na co si dát při sjednání pojištění on-line pozor?