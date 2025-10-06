Nejvýhodnější pojištění pro každého: individuální řešení na míru

Najít správné pojištění je často složitější, než se na první pohled zdá. Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší nejen cenou, ale i rozsahem krytí, podmínkami a doplňkovými službami. Proto je velkou výhodou mít po svém boku profesionálního makléře, který se vyzná v detailních podmínkách trhu a dokáže vám doporučit skutečně nejvýhodnější řešení.
„České pojištění a.s. působí na trhu více než deset let a během této doby se stalo ověřeným partnerem pro tisíce klientů. Naší silnou stránkou je široká spolupráce s významnými partnery, mezi nimiž najdete například Pojišťovnu VZP, Slavia pojišťovnu, SV pojišťovnu, Generali Českou pojišťovnu, Kooperativu, ČPP, ČSOB a Direct pojišťovnu. Díky tomu dokážeme nabídnout opravdu objektivní srovnání a nezávislé poradenství“, říká obchodní ředitelka Kateřina Klasa Staříková.
Individuální přístup ke každému klientovi
Klienti oceňují především osobní přístup a schopnost připravit řešení, které skutečně odpovídá jejich potřebám. Nezáleží na tom, zda hledáte povinné ručení, cestovní pojištění, pojištění cizinců, nebo ochranu podnikání – vždy se soustředíme na to, aby pojištění poskytovalo maximální jistotu a odpovídalo vašemu rozpočtu.
Každý klient je pro nás jedinečný. Proto připravujeme individuální nabídky, které berou v úvahu nejen cenovou dostupnost, ale také životní situaci, profesi, rodinné zázemí a specifické požadavky například zdravotní stav klienta. Tento přístup nám umožňuje budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a spokojenosti.
Porovnání, které šetří čas i peníze
Orientovat se v desítkách nabídek a složitých smluvních podmínkách může být časově náročné a vyčerpávající. Naši osobní konzultanti tuto práci udělají za klienta – rychle, přehledně a srozumitelně. Připraví srovnání, kde jasně uvidíte rozdíly mezi jednotlivými variantami, a vysvětlíme, proč je konkrétní nabídka pro vás nejvýhodnější.
Pojištění pro české i zahraniční klienty
Specifickým zaměřením společnosti České pojištění a. s. je také pojištění cizinců, kde patří mezi přední poskytovatele v České republice. Pomáhá studentům, zaměstnancům i rodinám cizinců zajistit zákonné i nadstandardní pojištění, které je potřebné pro pobyt v ČR. Díky tomuto servisu probíhá celý proces jednoduše a bez zbytečných komplikací.
Garance nestrannosti a spokojenosti
„Jsme stoprocentně česká společnost a naším cílem je poskytovat služby, které jsou férové, transparentní a maximálně výhodné pro klienta. Naše dlouhodobá strategie stojí na třech základních pilířích: profesionalita, individuální přístup a nestrannost. Tyto hodnoty jsou důvodem, proč se k nám klienti vracejí a doporučují naše služby svým blízkým“, dodává obchodní ředitelka.
Chcete - li mít jistotu, že vaše pojištění je opravdu to nejlepší, obraťte se na České pojištění a.s. – zprostředkovatel, který vám poskytne přehledné srovnání a připraví nabídku přesně podle vašich potřeb.