Nejvlivnější kritik vína na světě – to je Robert Parker

Robert Parker je považován za nejvlivnějšího vinařského novináře na světě, ačkoli celý svůj život nestrávil nad sklenkou vína. Tento Američan vystudoval historii a práva a do roku 1984 pracoval jako právník. Není proto divu, že když se Parker v roce 1978 rozhodl vydat první hodnocení vín, dostala tato publikace název The Wine Advocate. Měsíčník s články o víně s recenzemi se rozrostl v úspěšný web s téměř 500 000 hodnoceními a recenzemi, které se zabývají jak bílými, tak červenými víny. Stovky tisíc z nich psané samotným Parkerem. „Naštěstí moje játra stále fungují,“ říká sám Parker.

Bodegas Virgen de la Sierra - Albada 'Viñas Viejas – ročník 2018. Víno oceněné 90 body od slavného Roberta Parkera.

Od nepřijatelných po výjimečné

„Od nepřijatelného k výjimečnému“ je systém hodnocení vín, které vytvořil Robert Parker v roce 2015, tedy čtyři roky předtím, než se rozešel s The Wine Advocate. V současné době tuto značku provozuje tým recenzentů a stále hodnotí vína podle bodového systému vyvinutého samotným americkým vinařským guru. To se pohybuje od 50 do 59 bodů za „nepřijatelné víno“ až po 96 až 100 bodů za „výjimečné víno“. Každý, kdo si myslí, že Parker nebo jeho tým z The Wine Advocate jsou velkorysí hodnotitelé, se mýlí: jen málo vín od začátku existence tohoto bodování dosáhlo maximálního počtu 100 Parkerových bodů.

Stupnice hodnocení vín založená Robertem Parkerem.

Další kritici

Nezávislost a jasný jazyk, to je to, o čem ‚The Wine Advocate‘ je. A samozřejmě body, protože pokud jich má víno dostatek, je jisté, že se jedná o více než jen dobrý kousek. Robert Parker není jediným známým a někdy i obávaným kritikem vína. Je to například i americká organizace Wine Spectator, která posuzuje vína také 100 bodovým systémem a jejímž nejvýznamnějším členem byl známý James Suckling. Později však začal pracovat sám na sebe a je někdy vnímán jako Parkerův protějšek.

Jižní Evropa – vinařský ráj

Rádi objevujete španělská vína? V tom případě se můžete obrátit na nejznámějšího průvodce vín Guía Peñin. Přesto, že to není kritik, je to nejkomplexnější průvodce španělskými víny na světě. Vína do tohoto průvodce jsou ochutnávána již 31 let. Každý rok celý tým ochutnávačů navštíví každou vinařskou oblast Španělska, kde ochutnávají a recenzují vína. Ze Španělska je to pak už jen kousek do Itálie, kde není možné nezmínit jméno jednoho z nejvýraznějších kritiků vína dnešního světa: Luca Maroni.

Selekce „Vynikajících a výjimečných vín“ dle Roberta Parkera a Luca Maroniho.

Luca Maroni

Každý rok vydává svého vinařského průvodce Annuario dei migliori vini italiani, ve kterém dostávají místo jen ta nejlépe hodnocená vína. Vína, která od něj získají 90 až 99 bodů – jeho maximální skóre – jsou hodnocena jako výborná. Právě proto to často vypadá, jako by italský vinařský guru dával pouze vysoké body. Ve skutečnosti jde ale o velmi malou část z více než osmi tisíc druhů vín, která každoročně ochutná.