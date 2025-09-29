Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Obraz, který vás vtáhne dovnitř
Základem výjimečné kvality obrazu je RGB-MiniLED podsvícení. Každá barva – červená, zelená a modrá – má vlastní světelný zdroj, díky tomu je obraz neobyčejně čistý. Televizor dokáže zobrazit až 95 % barevného spektra BT.2020 a dosahuje špičkového jasu 8 000 nitů. V praxi to znamená, že světelné špičky – například odlesky na vodní hladině, záře reflektorů na koncertě nebo plameny v ohništi – působí realisticky a intenzivně, aniž by se ztrácely detaily ve stínech. Tisíce stmívacích zón se starají o kontrast, takže tmavé noční scény zůstávají plné detailů a světlé části obrazu nepůsobí rušivě.
Podporované formáty Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive se automaticky přizpůsobí prostředí, zatímco certifikace IMAX Enhanced přináší filmový zážitek jako z kina. Díky tomu se na velké ploše můžete ponořit do obrazů, které věrně odrážejí tvůrčí záměr filmařů – ať jde o epické sci-fi, historický velkofilm nebo intimní drama.
Velikost, která mění vnímání
Obří 116palcový Infinity Vision displej vyplní téměř celé zorné pole a nechává vyniknout samotný obraz. Sledujete-li fotbal, vnímáte dynamiku hry tak intenzivně, že máte pocit, že stojíte přímo na tribuně. Při sledování filmu naopak získáváte dojem, že jste přímo uprostřed scény – a to díky obrovskému zornému poli a precizní práci s barvami a světlem.
Antireflexní povrch obrazovky eliminuje rušivé odlesky a AI Chroma Light Sensor automaticky upravuje jas i barevnou teplotu podle světla v místnosti. Výsledek? Obraz, který je vždy optimální, ať už sledujete televizi během slunečného odpoledne nebo večer při tlumeném světle.
Inteligence ukrytá uvnitř
Srdcem televizoru je výkonný procesor Hi-View AI Engine X, který v reálném čase analyzuje obraz i zvuk a přizpůsobuje je obsahu. Starší filmy dokáže pomocí AI 4K Upscaleru převést do detailní kvality blízké 4K, zatímco 3D Colour Master Pro zajišťuje přesné podání barev. Díky tomu se každý film nebo sportovní přenos stává intenzivním zážitkem, ať už jde o nejnovější hollywoodský hit, nebo oblíbenou klasiku.
Herní aréna přímo doma
Automatický herní režim spolu s VRR a AMD FreeSync Premium Pro zajišťují plynulý obraz bez trhání a s minimálním zpožděním. V praxi to znamená, že vaše reakce ve hře se okamžitě promítnou na obrazovce a zážitek je naprosto plynulý.
Hraní na 116 palcích posouvá zážitek na novou úroveň – ať už jde o závodní simulátory, kdy máte pocit, že sedíte přímo za volantem, nebo akční hry, kde každý detail a pohyb působí ještě dramatičtěji. Pokud hrajete s přáteli, velký panel umožňuje pohodlný split-screen, kde má každý hráč prostor, který by odpovídal běžné televizi.
Zvuk, který obklopí celý prostor
Obraz doplňuje vestavěný 6kanálový systém 6.2.2 CineStage X Surround, vyvinutý ve spolupráci s audio specialisty Devialet. Šest hlavních reproduktorů, dva subwoofery a dva horní kanály vytvářejí 3D zvukovou scénu s podporou Dolby Atmos, která se rozprostírá všude kolem vás. Hlas herce zní přirozeně, hudba má hloubku a při sportovním přenosu slyšíte šumění stadionu, jako byste byli přímo na místě.
Prostorový efekt oceníte zejména u filmů, které využívají dynamický zvukový mix. Helikoptéra proletí nad hlavou, kapky deště padají ze všech stran a orchestrální hudba naplní celou místnost. To vše bez nutnosti pořizovat další reproduktory – kvalitní ozvučení je už součástí televizoru.
Chytré detaily, které usnadní život
Hisense UX myslí také na praktičnost a komfort. Solárně napájený dálkový ovladač se dobíjí ze světla a šetří baterie. Moderní operační systém nabízí přístup k oblíbeným aplikacím a hlasové ovládání, díky kterému můžete vyhledat pořad, upravit hlasitost nebo spustit vybraný film jediným příkazem.
Televizor je připravený stát se centrem celé domácí zábavy – ať už streamujete film, sledujete sport nebo hrajete hry.
Nový standard domácí zábavy
Hisense UX 116" RGB-MiniLED je víc než televizor. Je to zážitek, který spojuje nejmodernější technologie s emocemi a přináší do vašeho domova atmosféru kinosálu, energii sportovní arény i dynamiku herního světa. Nabízí špičkový obraz, dokonalý zvuk a chytré funkce, které zpříjemní každodenní používání.
Pro ty, kdo chtějí posunout domácí zábavu na novou úroveň a hledají skutečně výjimečný produkt, je to jasná volba. Tento model nastavuje standard, který se bude měřit ještě dlouhá léta.