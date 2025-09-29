Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení
Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění obývací pokoj v prostor, kde se potkává filmové plátno, sportovní stadion a herní aréna.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Obraz, který vás vtáhne dovnitř

Základem výjimečné kvality obrazu je RGB-MiniLED podsvícení. Každá barva – červená, zelená a modrá – má vlastní světelný zdroj, díky tomu je obraz neobyčejně čistý. Televizor dokáže zobrazit až 95 % barevného spektra BT.2020 a dosahuje špičkového jasu 8 000 nitů. V praxi to znamená, že světelné špičky – například odlesky na vodní hladině, záře reflektorů na koncertě nebo plameny v ohništi – působí realisticky a intenzivně, aniž by se ztrácely detaily ve stínech. Tisíce stmívacích zón se starají o kontrast, takže tmavé noční scény zůstávají plné detailů a světlé části obrazu nepůsobí rušivě.

Podporované formáty Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive se automaticky přizpůsobí prostředí, zatímco certifikace IMAX Enhanced přináší filmový zážitek jako z kina. Díky tomu se na velké ploše můžete ponořit do obrazů, které věrně odrážejí tvůrčí záměr filmařů – ať jde o epické sci-fi, historický velkofilm nebo intimní drama.

Velikost, která mění vnímání

Obří 116palcový Infinity Vision displej vyplní téměř celé zorné pole a nechává vyniknout samotný obraz. Sledujete-li fotbal, vnímáte dynamiku hry tak intenzivně, že máte pocit, že stojíte přímo na tribuně. Při sledování filmu naopak získáváte dojem, že jste přímo uprostřed scény – a to díky obrovskému zornému poli a precizní práci s barvami a světlem.

Antireflexní povrch obrazovky eliminuje rušivé odlesky a AI Chroma Light Sensor automaticky upravuje jas i barevnou teplotu podle světla v místnosti. Výsledek? Obraz, který je vždy optimální, ať už sledujete televizi během slunečného odpoledne nebo večer při tlumeném světle.

Inteligence ukrytá uvnitř

Srdcem televizoru je výkonný procesor Hi-View AI Engine X, který v reálném čase analyzuje obraz i zvuk a přizpůsobuje je obsahu. Starší filmy dokáže pomocí AI 4K Upscaleru převést do detailní kvality blízké 4K, zatímco 3D Colour Master Pro zajišťuje přesné podání barev. Díky tomu se každý film nebo sportovní přenos stává intenzivním zážitkem, ať už jde o nejnovější hollywoodský hit, nebo oblíbenou klasiku.

Herní aréna přímo doma

Automatický herní režim spolu s VRR a AMD FreeSync Premium Pro zajišťují plynulý obraz bez trhání a s minimálním zpožděním. V praxi to znamená, že vaše reakce ve hře se okamžitě promítnou na obrazovce a zážitek je naprosto plynulý.

Hraní na 116 palcích posouvá zážitek na novou úroveň – ať už jde o závodní simulátory, kdy máte pocit, že sedíte přímo za volantem, nebo akční hry, kde každý detail a pohyb působí ještě dramatičtěji. Pokud hrajete s přáteli, velký panel umožňuje pohodlný split-screen, kde má každý hráč prostor, který by odpovídal běžné televizi.

Zvuk, který obklopí celý prostor

Obraz doplňuje vestavěný 6kanálový systém 6.2.2 CineStage X Surround, vyvinutý ve spolupráci s audio specialisty Devialet. Šest hlavních reproduktorů, dva subwoofery a dva horní kanály vytvářejí 3D zvukovou scénu s podporou Dolby Atmos, která se rozprostírá všude kolem vás. Hlas herce zní přirozeně, hudba má hloubku a při sportovním přenosu slyšíte šumění stadionu, jako byste byli přímo na místě.

Prostorový efekt oceníte zejména u filmů, které využívají dynamický zvukový mix. Helikoptéra proletí nad hlavou, kapky deště padají ze všech stran a orchestrální hudba naplní celou místnost. To vše bez nutnosti pořizovat další reproduktory – kvalitní ozvučení je už součástí televizoru.

Chytré detaily, které usnadní život

Hisense UX myslí také na praktičnost a komfort. Solárně napájený dálkový ovladač se dobíjí ze světla a šetří baterie. Moderní operační systém nabízí přístup k oblíbeným aplikacím a hlasové ovládání, díky kterému můžete vyhledat pořad, upravit hlasitost nebo spustit vybraný film jediným příkazem.

Televizor je připravený stát se centrem celé domácí zábavy – ať už streamujete film, sledujete sport nebo hrajete hry.

Nový standard domácí zábavy

Hisense UX 116" RGB-MiniLED je víc než televizor. Je to zážitek, který spojuje nejmodernější technologie s emocemi a přináší do vašeho domova atmosféru kinosálu, energii sportovní arény i dynamiku herního světa. Nabízí špičkový obraz, dokonalý zvuk a chytré funkce, které zpříjemní každodenní používání.

Pro ty, kdo chtějí posunout domácí zábavu na novou úroveň a hledají skutečně výjimečný produkt, je to jasná volba. Tento model nastavuje standard, který se bude měřit ještě dlouhá léta.

Více informací

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Komerční sdělení

Klinika Surgimed je zařízením se specializací na všeobecnou chirurgii, cévní chirurgii, estetickou chirurgii a dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. ...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení

Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Komerční sdělení

Společnost CANABA, která se specializuje na výstavbu dostupných rodinných domů, přichází s novým projektem, jenž má ambici zásadně změnit možnosti bydlení pro tisíce lidí.

29. září 2025

Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026

Komerční sdělení

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela rodinného práva, která přináší zásadní změny v oblasti rozvodového řízení a řízení opatrovnického. Změny se dotýkají jak samotného průběhu...

29. září 2025

Zjistili mi nádor. A co teď?

Komerční sdělení

Tuto otázku si každý rok položí přes 100 tisíc Čechů, u nichž lékaři nově diagnostikují nádorové onemocnění. Rakovina se tak během života dotkne každého třetího z nás. Mnozí lidé stále přicházejí k...

29. září 2025

Šla jsem na prsa. Pro sebe.

Komerční sdělení

Příběh Nikol Švantnerové o rozhodnutí, které změnilo víc než jen její tělo. Na začátku června podstoupila zákrok zvětšení poprsí metodou MiaFemtech na jedné z nejznámějších pražských klinik, Renomé...

29. září 2025

ATT Investments vyplatila klientům přes 1,25 miliardy za drahé kovy

Komerční sdělení

Česká společnost ATT Investments, která se specializuje na drahé kovy a drahokamy, působí na trhu více než deset let. Za tu dobu si vybudovala pevné postavení a důvěru tisíců investorů. Jen od...

29. září 2025

Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Komerční sdělení

Jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Prašné brány stojí Palladium – největší nákupní centrum v historickém centru Prahy. Nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren a pro návštěvníky je...

29. září 2025

Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Komerční sdělení

Kolagen je bílkovina, která drží pleť pevnou, vlasy silné a klouby pružné. Problém je, že běžné doplňky mají příliš velké molekuly, které tělo neumí správně využít.

29. září 2025

EDUCA 2025: Zkušenosti nabrané ze stáží jsou k nezaplacení

Komerční sdělení

Tomáš Čech překvapí. Potetovaný mladík se zapletenou bradkou a živýma očima pod kšiltovkou je jedním z uznávaných podnikatelů a nově také důchodcem. V 31 letech. Má styl a má příběh.

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.