Největší mýty o venkovní reklamě a její úspěšnosti

1. Venkovní reklama se nedá přesně zacílit

Jedna věc platí pro všechny druhy reklamy – pokud není správně zacílená, nebude tak dobře fungovat. U venkovních ploch stále koluje představa, že je musíte nutně vybírat hromadně a zadavatel vlastně ani netuší, kde přesně jsou. Možná to ještě někde platí, ale moderní společnosti umožňují zacílit venkovní reklamu přesně na míru vašemu produktu či zaměření. Takovým příkladem je určitě i interaktivní mapa pro výběr reklamních ploch.

Reklamní plochy lze filtrovat dle místa či bodu zájmu s vysokou přesností.

Ta kromě tisíců reklamních ploch disponuje také chytrým vyhledáváním od Google. Stačí tak pouze zadat bod zájmu, okolo kterého chcete reklamní plochy vybrat, a je to. Takovými body mohou být obchodní centra, školy, divadla nebo přímo vaše konkurence.

O každé reklamní ploše navíc získáte podrobné informace včetně fotek nebo možnosti si danou lokalitu prohlédnout pomocí funkce Street View.

2. Billboardy jsou přežitek a nefungují

Opravdu? Myslíte si, že takové billboardy v Praze nebo v Brně zůstávají i v centru, protože nefungují? Naopak – největší výhodou venkovní reklamy je fakt, že ji při správném umístění cílová skupina stále potkává a na rozdíl od online světa nejde přeskočit, vypnout ani zablokovat.

Správě umístěný billboard lidé nepřehlédnou.

Lidé kolem ní chodí a jezdí většinou delší čas (týdny až měsíce) a chtě nechtě na ně působí jak provedením, tak vysokou četností zobrazení. To z ní dělá často nejlevnější a nejefektivnější kanál právě co se týče celkového počtu zobrazení.

3. Reklama venku se nevyplatí pro menší podniky

Proč by ne? Živnostníkům nebo lokálním podnikům může stačit jeden vhodně umístěný billboard s upozorněním na blízkou prodejnu nebo malá, ale poutavá reklama v MHD a může to být vše, co potřebují. Reklama je totiž hlavně o jejím správném umístění.

Správně umístěnou reklamu lidé nepřehlédnou.

4. Outdoorová reklama se nedá měřit

Nedá? Je pravdou, že jednotné metriky pro měření dosahu nebo kvality jednotlivých ploch v Česku neexistují. Při pronájmu by vám ale měl zprostředkovatel dokázat říci, kolik lidí kolem reklamy cca denně projde a pro jaký typ kampaně jsou dané formáty vhodné. Například o tom, jak vhodně zacílit náborovou kampaň pomocí venkovní reklamy jsme již psali.

Měřit pak lze také jednoduše pomocí unikátního slevového kódu nebo webových stránek umístěných do reklamy.

5. Velkoformátová reklama je příliš drahá

Ruku na srdce – pokud chcete ohromit, sázka na velikost se vyplácí. Není proto divu, že reklamní plachty na fasádách budov přitahují stále nejvíc pozornosti. Tomu samozřejmě odpovídá cena pronájmu a v neposlední řadě také cena tisku reklamní plachty.

Pokud však na to jdete chytře a dokážete si rozvrhnout své kampaně do celého roku, můžete výrazně ušetřit. Reklamní plochy jsou k pronájmu již od cca 1 000 Kč za měsíc, a to je při jejich dosahu opravdu malá cena.

Oblíbenou volbou jsou reklamní plachty na štítech a fasádách budov.

Pokud si nevíte rady s výběrem nebo právě stylem komunikace, vyplatí se nechat si poradit a kontaktovat specialisty.