Největší důl máme doma v šuplíku nebo ve sklepě

Leží v něm staré mobilní telefony, nabíječky, fény, rychlovarné konvice, elektrické hračky, notebooky, rádia, monitory, vysloužilé spotřebiče nebo různé kabely. Na první pohled jde často o nepotřebné věci. Ve skutečnosti se však jedná o zdroj cenných surovin i odpad, se kterým je třeba nakládat odborně.
Elektroodpad je jedním z nejsložitějších druhů odpadu vůbec. V jednom výrobku se mohou nacházet železné i neželezné kovy, plasty, sklo, měď, hliník, drahé kovy, baterie, elektronické součástky, ale také látky, které do směsného komunálního odpadu rozhodně nepatří. A právě v tom je základní rozdíl mezi běžným odpadem a elektroodpadem. Pokud stará rychlovarná konvice, mobil nebo elektrický kartáček skončí ve směsném odpadu, ztrácíme možnost znovu využít materiály, které již jednou byly vytěženy, zpracovány, dopraveny a zabudovány do výrobku. Zároveň zvyšujeme riziko, že se s některými problematickými látkami nebude nakládat bezpečně.
V odpadovém hospodářství obecně platí jednoduché pravidlo: čím menší odpad, tím větší je pravděpodobnost, že skončí tam, kde skončit nemá. U elektroodpadu to platí dvojnásob. Velkou lednici nebo pračku většinou nikdo nevyhodí do běžné popelnice. Ale malá nabíječka, rozbitá hračka na baterie, sluchátka, mobilní telefon nebo elektrický holicí strojek se do směsného odpadu dostanou velmi snadno. Přitom právě drobný elektroodpad vzniká v obrovském množství kusů a z hlediska sběru představuje jednu z největších výzev.
Dobrá zpráva je, že řešení existuje a pro běžného spotřebitele je velmi jednoduché. Vysloužilé elektrozařízení lze odevzdat na sběrných dvorech, v místech zpětného odběru, při mobilních svozech, u vybraných prodejců nebo do červených kontejnerů určených pro drobný elektroodpad. Kolektivní systém ASEKOL dlouhodobě buduje síť míst zpětného odběru po celé České republice tak, aby lidé nemuseli složitě přemýšlet, kam se starým elektrospotřebičem zajít. Právě dostupnost je totiž pro třídění zásadní. Lidé jsou ochotni třídit, pokud vědí kam, a pokud to mají jednoduché.
Smysl třídění elektroodpadu je možné ukázat na jednoduché myšlence. Pokud doma skladujeme starý mobilní telefon, máme v ruce malý, ale velmi koncentrovaný kus globální ekonomiky. Aby mohl vzniknout, musely se někde ve světě vytěžit suroviny, vyrobit jednotlivé součástky, dopravit je přes kontinenty a složit do výrobku, který se často po několika letech používání odloží. Pokud telefon zůstane navždy v šuplíku, jsou v něm tyto suroviny uzamčené. Pokud skončí ve směsném odpadu, ztrácíme je úplně. Pokud se však dostane do systému zpětného odběru, může se část materiálů vrátit zpět do oběhu a nahradit suroviny, které by se jinak musely znovu vytěžit.
Právě tomu se často říká městská těžba. Nejde o těžbu v horách, ale o získávání materiálů z výrobků, které už dosloužily. V době, kdy spotřeba elektroniky roste a kdy se v moderních výrobcích používá široké spektrum kovů a dalších materiálů, se městská těžba stává stále důležitější součástí oběhového hospodářství. Recyklace samozřejmě nevyřeší vše. Ještě lepší je vzniku odpadu předcházet, výrobky používat déle nebo je znovu využít. Ale ve chvíli, kdy se elektrospotřebič skutečně stane odpadem, je odborná recyklace nejrozumnější cestou.
Výsledky ukazují, že třídění elektroodpadu má konkrétní dopady. Díky recyklaci se šetří přírodní zdroje, energie i voda a snižují se emise skleníkových plynů. Zjednodušeně lze říct, že každý správně odevzdaný spotřebič je malým příspěvkem k tomu, aby se materiály nevyhazovaly, ale vracely zpět do oběhu.
V rámci sběru rozměrově menších elektrospotřebičů ASEKOL provozuje síť pouličních sběrných kontejnerů. Tyto červené kontejnery jsou určeny zejména pro sběr drobných elektrozařízení, jejichž sběr je obecně logisticky i finančně velmi náročný a je prokázáno, že právě tyto elektrospotřebiče nejčastěji končí ve směsném komunálním odpadu a posléze na skládkách a ve spalovnách. Celkem je v ulicích měst a obcí v ČR umístěno více než 4 000 červených kontejnerů, které jsou dostupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu všem obyvatelům ČR. Pro rozměrově větší či velké elektrospotřebiče, jako jsou pračky, lednice, myčky, televizory nebo sporáky, jsou typickým sběrným místem sběrné dvory. Seznam všech míst zpětného odběru je dostupný na www.asekol.cz/sberna-mista, vyhledat nejbližší červený kontejner lze na www.cervenekontejnery.cz