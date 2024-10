Nejskvělejší dárek pro milovníky psů

Ukázka Genoportrétu v interiéru

Spojení vědy a umění - GenoArt a Genoportrét

Představte si moderní obraz 21. století - GenoArt. Je na něm zachycen genetický kód vašeho mazlíčka získaný pomocí nejmodernějších vědeckých postupů, který je rafinovaně zapracovaný spolu s jeho portrétem do unikátní malby. Pokud vás malba příliš neoslovuje a dáváte přednost spíše technickému umění, pak se vám zřejmě bude více líbit Genoportrét. Zobrazuje čárový genetický kód pejska na pozadí tvořeném jeho digitální fotografií. Ať už vyberete jedno, nebo druhé, jedná se o naprostý originál, který zvěčňuje vnitřní i vnější krásu vašeho pejska. A navíc díky možnosti volby z mnoha formátů, barev a materiálů se hodí do každého interiéru.

GenoArt je umělecká malba, která zobrazuje nejen portrét vašeho pejska, ale také jeho genetický kód ve formě barevných „příček“ (zde červených) uvnitř DNA šroubovice.

Ukázka GenoArtu v interiéru

DNA je věčná, stejně jako tetování

V laboratořích Genomac umíme genetický kód vašeho pejska zabudovat nejen do obrazu, ale také do předlohy pro tetování. Tak budete mít svého miláčka u sebe vždy a všude. Jako předloha se nabízí například otisk jeho tlapky, kam můžeme genetický kód zabudovat do různých detailů. Genetický kód umíme zakomponovat prakticky do jakékoliv předlohy – třeba i květiny. Záleží na vaší fantazii.

Vaše genetické tetování může mít jakoukoliv podobu. Genetický kód vašeho pejska lze nenápadně zakomponovat formou čar nebo útvarů prakticky kamkoliv. Zde ukázka genetického kódu umístěného do motivů psí tlapky - jako součást kulatého orámování obrázku, okvětních lístků nebo jako výplň psí tlapky.

Co je vlastně genetický kód?

Pro ty, co nejsou v genetice zcela zběhlí, připomeneme, že základem všeho živého je DNA. Zázračná molekula ve tvaru šroubovice, která má v sobě zapsáno úplně vše o tom, jak její nositel vypadá, jaké má vlastnosti, jak všechno v jeho těle funguje. To zajišťují části DNA označované jako geny. Pak ale DNA obsahuje také části, které mají jinou velmi významnou úlohu: jsou mezi různými jedinci velmi rozdílné a tím určují jedinečnost každého z nás a stejně to platí i u zvířat. V genetických laboratořích umíme pomocí speciálních přístrojů analyzovat vybranou sadu těchto jedinečných částí. Nazýváme ji genetický kód. Ten je pro každého tvora (tedy i člověka nebo pejska) naprosto jedinečný, nikdo na celém světě nemůže mít stejný, a proto jsou naše produkty tak výjimečné.

Jak je genetický kód zapracován do obrazu

V GenoArtu je genetický kód symbolicky převeden do motivu dvoušroubovice DNA, kde jeho hodnoty představují jednotlivé barevně odlišené příčky. V Genoportrétu jsou pak konkrétní hodnoty genetického kódu zobrazeny pomocí barevných linek s přesně danou polohou. Opravdovou uměleckou výzvou je zakomponování genetického kódu do předlohy pro tetování. Zde je genetický kód zobrazen formou čárek, teček nebo tvarů v přesně dané pozici odpovídající jeho hodnotám a vhodně tak doplňuje váš vybraný motiv.

Společné dílo

Ať už jste si vybrali GenoArt, Genoportrét nebo tetování, konečnou podobu tvoříme společně s vámi. Váš pejsek poskytne vzorek DNA, vy vybíráte jeho fotografii, barvy a pozadí pro obraz nebo předlohu pro tetování. My provedeme laboratorní analýzu pro sestavení genetického kódu a ve spolupráci s grafiky vypracujeme konečné dílo podle vašeho přání. A pokud byste na obraze chtěli být se svým pejskem společně, není problém. U Genoportrétu DUO vypracujeme analýzu i vašeho genetického kódu a prolneme jej s kódem vašeho pejska. Pak samozřejmě na obraze nesmí chybět i vaše fotografie. Přestože je lidský a psí genetický kód tvořen zcela jinými úseky DNA, i tak je hezké na obraze sledovat, které vaše proužky se s vaším mazlíčkem překrývají. Poznáte to hned na první pohled, jsou totiž barevně odlišeny. Stejně tak dokážeme vytvořit i portrét dvou vašich pejsků současně. A abyste se ve výsledném díle bez problémů orientovali a dokázali vysvětlit všem obdivovatelům, co obraz vyjadřuje, vystavíme vám certifikát, který vám o vašem GenoArtu, Genoportrétu či tetování poskytne všechny potřebné informace.

Nechte si zvěčnit váš genetický kód společně s vaším psím přítelem do jednoho portrétu. Jedinečné umělecké dílo bude symbolem vašeho vzájemného propojení.

A jak to celé probíhá

Nejprve si vyberete produkt, který se vám nejvíc líbí. Nabídku naleznete v našem e-shopu mojegeny.cz, kde ho následně můžete objednat. My vám zašleme sadu pro odběr vzorku DNA, pomocí které jednoduše vytřete pejskovi tlamičku (podobně, jako když mu čistíte zuby). Vzorky nám v přiložené obálce pošlete zpět a k tomu e-mailem ještě obrázek pejska nebo předlohu pro tetování, do které byste si přáli umístit genetický kód vašeho pejska (pokud si předlohu nevyberete z naší nabídky na e-shopu). My ze vzorku získáme DNA, provedeme genetickou analýzu a získaný kód spolu s obrázkem zapracujeme do podoby GenoArtu, Genoportrétu či tetování. Náhled díla vám zašleme k odsouhlasení a doladění konečné podoby. Do 4 týdnů pak vyhotovíme váš GenoArt, Genoportrét či předlohu pro tetování a vy už se můžete radovat z vašeho unikátního umění.

Originální dárek s nevyčíslitelnou hodnotou

Takový dárek vaši blízcí ještě nikdy nedostali. Jak by mohli? Je to novinka letošního roku ze série zcela originálních produktů Umění DNA, které nabízíme jako jediní na světě. A jakou má hodnotu? Je vytvořen na základě genetické předlohy vašeho nejlepšího čtyřnohého kamaráda. A to se dá jen těžko vyčíslit! Vánoce se rychle blíží, tak je udělejte sobě nebo vašim blízkým nezapomenutelnými díky těmto výjimečným dárkům. Sadu na odběr DNA vám můžeme dodat v luxusní dárkové krabičce s magnetickým víkem, která je na výběr ve třech barvách. Uvnitř krabičky pak obdarovaný nalezne nejen vše potřebné pro odběr vzorků, ale i dárkový poukaz a malou pozornost od nás. Kromě zajímavého zážitku ze samoodběru DNA bude mít také možnost zvolit si sám všechny parametry uměleckého díla (barva, materiál, pozadí…). Pokud vás tento tip na dárek zaujal, doporučujeme vám navštívit na našem e-shopu sekci Vouchery a dárková balení.

Dárkově zabalená sada pro odběr DNA potěší vaše blízké při jakékoliv příležitosti, např. při oslavě narozenin, výročí či Vánoc.

Naše laboratoře Genomac

Kromě toho, že jsme vědci a pedagogové, jsme především velcí fanoušci moderní genetiky, která umí nejen odhalit vaše dávné předky nebo vrozené vlohy a talenty, ale také vytvořit zcela jedinečný obraz nebo šperk skrývající váš genetický kód. Genetické testy pro širokou veřejnost vypracováváme již více než 20 let, a to výhradně v našich vlastních laboratořích v Praze, ve Výzkumném ústavu Genomac. Každý vzorek je pro nás důležitý, každý test vyhodnocujeme s maximální pečlivostí a zodpovědností. Jsme vždy k dispozici pro otázky či konzultace. Prostě spokojený zákazník a nejlépe příznivec genetiky je u nás prioritou číslo jedna!