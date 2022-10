Nejrychlejší a nejspolehlivější 5G síť? V testech vítězí operátor O2

České vysoké učení technické provádělo měření pokrytí signálem 5G u všech operátorů opakovaně. „Nejvyšší rychlost stahování byla naměřena pomocí aplikace nPerf, kde O 2 dosáhlo 704 Mbit/s, velmi podobně pak dopadlo měření pomocí Speedtest, kde O 2 dosáhlo 636 Mbit/s. Maximální naměřené rychlosti v síti O 2 jsou tak zhruba dvojnásobné oproti ostatním operátorům. Je zřejmé, že vysoké rychlosti O 2 dosahuje především díky využití frekvence 3,7 GHz a tím pádem dostatečné šíři kanálu 40 MHz,“ říká Vladimír Dáňa z Centra kybernetické odolnosti ČVUT s tím, že podobný výsledek je zřejmý i z průměru provedených měření, kde O 2 dosahuje střední rychlosti pro stahování dat (download) 217 Mbit/s, konkurence pak 117 Mbit/s a 87 Mbit/s.

Cesta kompletní výměny technologií přináší bezkonkurenčně nejrychlejší a nejstabilnější 5G síť | O2

Rychlost a technologický náskok 5G sítě od O 2 potvrzuje i měření na serveru NetMetr. I zde je uveden operátor O 2 jako vítěz posledních 6 měsíců (k 15. 7. 2022). Medián naměřených hodnot je násobně lepší než konkurence. Například medián downloadu v síti O 2 dosahuje 185 Mbit/s, u konkurence sotva 75 Mbit/s. „Stejně výrazný náskok má O 2 u rychlosti odezvy. Ta je zásadní třeba pro ty, kdo hrají on-line hry nebo komunikují on-line pomocí videohovorů, například při práci z domova. Operátor O 2 má dle měření NetMetr odezvu jen 14,5 ms, zatímco konkurence okolo 24 ms,“ popisuje technický ředitel O 2 Jan Hruška.

„Obě měření jasně ukazují, že naše cesta kompletní obměny radiových technologií, kterou pro nás od loňského jara realizuje společnost CETIN, přináší zákazníkům skutečně nejrychlejší 5G. Je to sice logisticky náročnější a také nákladnější cesta, ale O 2 díky tomu dokáže nabídnout svým zákazníkům nejen rychlejší a spolehlivější internet, ale především také větší kapacitu na jednotlivých vysílačích a lepší pokrytí v dané oblasti,“ vysvětluje Jan Hruška, technický ředitel O 2 a dodává, že právě řešení kapacity v celé síti je zásadním úkolem, protože objem provozu se v sítí přibližně každých 18 měsíců zdvojnásobuje.

Investice skupiny PPF do síťové infrastruktury od evropského výrobce Ericsson se vyplácejí. O 2 díky nim buduje 5G síť s obrovskou kapacitou připravenou na vše, co digitální budoucnost přinese. To dokazuje také výzkum společnosti Ipsos. Na otázku, který operátor má podle nich „nejrychlejší 5G síť“, odpovědělo více než 45 % dotázaných jednoznačně O 2 .

O 2 aktuálně pokrývá 5G sítí více než 2,6 milionu obyvatel České republiky. Od loňského května se podařilo modernizovat již téměř 1 700 vysílačů. Na každém z nich přitom stráví 4-5 techniků nejméně 4 pracovní dny. Týdně pak přibývá cca 40 nových stanic. Dokončení, a tedy i zkvalitnění pokrytí většiny území plánuje operátor ve spolupráci se společností CETIN na konec roku 2024.

Vítězství testu ČVUT v nové kampani