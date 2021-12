Nejlevnější čínské třaskaviny se tlačí na trh

Privátní značka PYROPOINT je na českém trhu již více než 10 let a za tu dobu si získala důvěru mnoha spokojených zákazníků. Naše výrobky pochází z Číny a nijak se tím netajíme, ba naopak, považujeme to za naši přednost. Spolupracujeme výhradně s léty prověřeným výrobcem z čínské provincie Hunan, oblasti, která je na výrobu ohňostrojů přímo specializovaná.

Naše výrobky prochází pravidelným testováním, jsou certifikované u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a jsou vysoce kvalitní. Zaměřujeme se na uživatelsky příjemné kategorie produktů zábavní pyrotechniky, tedy výrobky, které jsou vhodné pro koncové zákazníky a není k nim nutné jiné zvláštní oprávnění, tedy kromě věkové hranice. Jedná se o tyto kategorie: F1 – od 15 let, F2 a P1 od 18 let a F3 od 21 let.

V našem sortimentu si vybere každý, pokud hledáte kvalitní kompaktní ohňostroje, jste na správném místě. Našim zákazníkům můžeme nabídnout kompakty, které rozzáří oblohu, rakety, římské svíce, prskavky různých délek, party sety (kde najdete namíchaný mix výrobků), fontány i drobnou pyrotechniku (pozemní víry, bouchací kuličky, petardy).

Pokud bychom měli jmenovat naše osobní favority, jsou to jednoznačně kompakty a to konkrétně:

GOLDEN DREAM – malý, levný a naprosto skvělý, 16 ran v různých barvách

FANTASY – velký a úžasný, 49 ran, tento kompakt ocení hlavně ženy. Palmy, hvězdičky a brokátové koruny se krásně rozprostřou do šířky

NEW WORLD – 49 ran, tento kompakt je oblíben pro změnu u mužských zákazníků, jednoduchá kostka, která střílí jednu ránu za druhou do jediného místa

V letech 2015 až 2020 jsme se věnovali výhradně velkoobchodní distribuci do známých českých obchodních řetězců a hobby marketů, kde bylo možné naše výrobky zakoupit vždy v období Vánoc a před Silvestrem.

Vzhledem k narůstající poptávce našich koncových zákazníků jsme se letos rozhodli spustit také zbrusu nový e-shop, a vy tak máte možnost zakoupit si naše výrobky celoročně z pohodlí vašeho domova a nyní v akci za nesmírně zajímavé ceny.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a co více, že budete spokojeni a vaše oslavy díky našim ohňostrojům získají tu správnou „šťávu“.