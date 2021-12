Nejlepší vánoční dárek? Vsaďte na praktičnost

Vánoční nákupy jsou v plném proudu a vám scházejí nápady čím potěšit své blízké? Opakuje se to každý rok – není problém dárek pořídit, nehorší je vymyslet, co vlastně koupíme. Nikdo přece nechce, aby pak dotyčnému zabíral místo ve skříni, případně se na něj prášilo někde na poličce, protože „je to přece dárek, tak jej nemůžu dát pryč“. V poslední době sledujeme čím dál tím větší trend praktických dárků, takových, které se zkonzumují v podobě jídla, pití či zážitků, anebo se spotřebují a zanechají po sobě něco užitečného. Příkladem může být sada ochranných nanotechnologických přípravků na auta či domácnost, které si mezi lidmi získávají stále větší oblibu a jejichž použití je už dnes ve spoustě domácností úplně běžné.

Sada na auta: Nanotechnologické přípravky na auto ochrání vůz před škrábanci i nepřízní počasí.

Co takové přípravky umí a jak snadné je jejich použití?

Celé kouzlo spočívá v tom, že vytvoří na povrchu tenký neviditelný ochranný film, který je extrémně tvrdý. Dokáže tak zabránit poškrábání povrchu, ale umí i jiné věci – odpudí například prach nebo tekutiny. Povrchy se proto tolik nešpiní a jejich údržba je velice rychlá. Na autě tímto způsobem ochrání karoserii tak, že lak zůstane dlouhé roky jako nový. Takto nanotechnologické přípravky šetří peníze, čas i majetek a jsou čím dál tím populárnější. Práce s nimi navíc zvládne každý - na vyčištěný povrch stačí nanést tenkou vrstvu přípravku z malé lahvičky, nechat zaschnout a pak přeleštit. Takto můžeme ochránit v podstatě jakýkoliv materiál.

Nanotechnologie dnes boří mýty a naučené stereotypy chování

Díky pokroku už nemusíme neustále pracně uklízet a čistit, povrchy ochráníme a tím si práci zjednodušíme. Kosmetika na auto nebo na domácnost v luxusním dárkovém balení je tak nápaditým a praktickým dárkem jak pro ženy, kterým pomůže usnadnit úklid a uchová vybavení jejich domácnosti dlouho jako nové, tak i pro muže, kteří se rádi starají o své auto a chtějí jeho hodnotu uchovat co nejdéle.