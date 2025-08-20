Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si je klidně pořád dokola. Poradíme, jak je poznat.

1. Výhernost

Pokud vám jde spíš o výhru než o hru samotnou, jsou nejlepší samozřejmě ty výherní automaty, na kterých je nejvyšší šance vyhrát. Což se pozná jednoduše – podle běžně uváděného údaje RTP. Ten značí, kolik peněz vložených do hry se v dlouhodobém horizontu vrátí k hráčům a u většiny online her se pohybuje mezi 95 % a 97 %. Platí, že čím vyšší číslo, tím lepší pro hráče.

Z pohledu výhernosti je třeba v online kasinu Sazka Hry nejvýhodnější mašina Blood Suckers od NetEntu s RTP 98 %. Což je dobré nejen v rámci kategorie automatů, ale v hazardních hrách obecně. Mimochodem, výherní automaty jako takové jsou na tom s RTP srovnatelně jako třeba ruleta.

2. Volatilita

Z některých automatů prší výhry po malých kapkách, zato skoro neustále. U jiných jsou to krátké, zato intenzivní přeháňky – dlouho nic a pak najednou velká rána. Této vlastnosti se říká volatilita. Každá hra má svou úroveň volatility nastavenou z výroby a při hraní je dobré s tím počítat. Například hráči s menším rozpočtem většinou preferují nízkou volatilitu, tedy nižší a častější výhry.

Jakou volatilitu má automat, na kterém hrajete, se většinou nedá na první pohled poznat. Výrobci a kasina je běžně neuvádějí. Ale když chcete, dá se to alespoň otestovat v demo „testovacím“ režimu. V něm se automat chová úplně stejně jako při běžné hře. Pouze s tím rozdílem, že se hraje jen o čistě virtuální peníze.

3. Jackpoty

Malé výhry vás nevytrhnou? Jděte po jackpotu. Jackpotové automaty nabízejí šanci na mimořádně vysoké výhry, a to buď formou fixního jackpotu (pevně daná částka), nebo progresivního jackpotu, který roste s každou sázkou hráčů. Jen pozor, výhra jackpotu může být podmíněná minimální výší sázky, účastí v bonusové hře apod.

Při výběru jackpotového automatu sledujte samozřejmě typ jackpotu, jeho výšky. Ale i RTP (viz výše), která bývá obvykle nižší, právě kvůli přispívání do jackpotového fondu. A hlavně myslete na to, že jackpoty jsou hlavně o štěstí a vzrušení, ne o strategii.

4. Bonusy a freespiny

Taky někdy nakupujete v supermarketu podle toho, co je právě ve slevě? Proč ne, děláme to všichni. Při výběru nejlepšího online casina můžete postupovat podobně – vyberte si takové, kde zrovna „běží akce“. Kasina na svých stránkách a sociálních sítích obvykle nabízejí freespiny na konkrétní hry a období. Musíte se o nich jen dozvědět.

Třeba Sazka, respektive její online kasino Sazka Hry nabízí teď v létě bonusový kalendář se spoustou freespinů skoro na každý den. Jak ke vkladu, tak bez podmínek nebo i jako odměnu za splněné úkoly.

5. Féroví výrobci a kasina

Ve velkých českých online kasinech s platnou licencí můžete hrát naprosto v klidu. Všechny automaty jsou tu férově nastavené a státními úřady kontrolované. Když vyhrajete podle pravidel, můžete se spolehnout, že své peníze dostanete včas na účet. A když se náhodou něco zadrhne, a to se může stát i tomu nejlepšímu kasinu, je tu nonstop zákaznická podpora.

Jediné, co vám žádné kasino nezaručí, je výhra. Bez ohledu na výhernost, volatilitu a další parametry, o vítězstvích a prohrách rozhoduje v hazardních hrách především štěstí. Tak ať ho máte co nejvíc.

HRAJ S ROZUMEM. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18+

