Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

1. Výhernost
Pokud vám jde spíš o výhru než o hru samotnou, jsou nejlepší samozřejmě ty výherní automaty, na kterých je nejvyšší šance vyhrát. Což se pozná jednoduše – podle běžně uváděného údaje RTP. Ten značí, kolik peněz vložených do hry se v dlouhodobém horizontu vrátí k hráčům a u většiny online her se pohybuje mezi 95 % a 97 %. Platí, že čím vyšší číslo, tím lepší pro hráče.
Z pohledu výhernosti je třeba v online kasinu Sazka Hry nejvýhodnější mašina Blood Suckers od NetEntu s RTP 98 %. Což je dobré nejen v rámci kategorie automatů, ale v hazardních hrách obecně. Mimochodem, výherní automaty jako takové jsou na tom s RTP srovnatelně jako třeba ruleta.
2. Volatilita
Z některých automatů prší výhry po malých kapkách, zato skoro neustále. U jiných jsou to krátké, zato intenzivní přeháňky – dlouho nic a pak najednou velká rána. Této vlastnosti se říká volatilita. Každá hra má svou úroveň volatility nastavenou z výroby a při hraní je dobré s tím počítat. Například hráči s menším rozpočtem většinou preferují nízkou volatilitu, tedy nižší a častější výhry.
Jakou volatilitu má automat, na kterém hrajete, se většinou nedá na první pohled poznat. Výrobci a kasina je běžně neuvádějí. Ale když chcete, dá se to alespoň otestovat v demo „testovacím“ režimu. V něm se automat chová úplně stejně jako při běžné hře. Pouze s tím rozdílem, že se hraje jen o čistě virtuální peníze.
3. Jackpoty
Malé výhry vás nevytrhnou? Jděte po jackpotu. Jackpotové automaty nabízejí šanci na mimořádně vysoké výhry, a to buď formou fixního jackpotu (pevně daná částka), nebo progresivního jackpotu, který roste s každou sázkou hráčů. Jen pozor, výhra jackpotu může být podmíněná minimální výší sázky, účastí v bonusové hře apod.
Při výběru jackpotového automatu sledujte samozřejmě typ jackpotu, jeho výšky. Ale i RTP (viz výše), která bývá obvykle nižší, právě kvůli přispívání do jackpotového fondu. A hlavně myslete na to, že jackpoty jsou hlavně o štěstí a vzrušení, ne o strategii.
4. Bonusy a freespiny
Taky někdy nakupujete v supermarketu podle toho, co je právě ve slevě? Proč ne, děláme to všichni. Při výběru nejlepšího online casina můžete postupovat podobně – vyberte si takové, kde zrovna „běží akce“. Kasina na svých stránkách a sociálních sítích obvykle nabízejí freespiny na konkrétní hry a období. Musíte se o nich jen dozvědět.
Třeba Sazka, respektive její online kasino Sazka Hry nabízí teď v létě bonusový kalendář se spoustou freespinů skoro na každý den. Jak ke vkladu, tak bez podmínek nebo i jako odměnu za splněné úkoly.
5. Féroví výrobci a kasina
Ve velkých českých online kasinech s platnou licencí můžete hrát naprosto v klidu. Všechny automaty jsou tu férově nastavené a státními úřady kontrolované. Když vyhrajete podle pravidel, můžete se spolehnout, že své peníze dostanete včas na účet. A když se náhodou něco zadrhne, a to se může stát i tomu nejlepšímu kasinu, je tu nonstop zákaznická podpora.
Jediné, co vám žádné kasino nezaručí, je výhra. Bez ohledu na výhernost, volatilitu a další parametry, o vítězstvích a prohrách rozhoduje v hazardních hrách především štěstí. Tak ať ho máte co nejvíc.
HRAJ S ROZUMEM. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18+