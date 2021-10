Nejlepší ojetiny na trhu nabízí nový showroom CarNextu

Mezi motoristy už se rozkřiklo, že zdejší nabídka je v mnohém výjimečná.

CarNext by LeasePlan je celoevropskou platformou, která se řadí mezi největší hráče v byznysu s ojetými automobily. Nabízí auta online na svém webu a ve vybraných zemích také formou tradičního prodeje v kamenných provozovnách.

Areál ve Vestci, který přiléhá k jihovýchodnímu okraji Prahy, si svou architekturou a prostorností nezadá s luxusními značkovými autosalony pro nové vozy. „Velkou výhodou je rozloha celého komplexu, který nám umožňuje mít každý den v nabídce více jak 300 vozidel,“ říká Peter Škoda, ředitel CarNext by LeasePlan v České republice.

Pouze vozy s transparentní historií

Není to žádný tuctový bazoš. CarNext by LeasePlan prodává výhradně mladší ojetá auta vrácená po operativním leasingu zákazníky LeasePlanu, lídra ve správě firemních automobilových flotil. Díky tomu může ke všem autům doložit jejich kompletní servisní historii. Právě takové vozy jsou považovány za nejlepší ojetiny vůbec.

„Kupující ví, že o auto bylo po celou dobu provozu řádně pečováno, protože součástí operativního leasingu je pravidelná údržba. Případné opravy probíhaly ve smluvních servisech. O tom všem máme doklady, zákazník si tak o voze snadno vytvoří objektivní obrázek. Taková transparentnost je na tuzemském trhu s ojetými vozy nebývalá,“ konstatuje Peter Škoda.

Všechna auta projdou detailní kontrolou

V CarNextu najde zájemce pouze ojetá auta od prvního majitele mladší sedmi let a s omezeným počtem najetých kilometrů, vybírat může i mladší ojeté vozy. U všech vozidel je standardem 12měsíční garance na skryté vady. Každé z nich projde důkladnou předprodejní prohlídkou a velmi pečlivou přípravou na prodej spočívající v kontrole všech komponent. Kontrolní proces má přesně definované úkony. Prodejce navíc garantuje, že počet najetých kilometrů na tachometru odpovídá skutečnosti.

CarNext by LeasePlan nabízí i doplňkové služby: registraci vozu, financování v případě pořízení auta na splátky, rozšířenou asistenci nebo komplexní škálu pojištění. V době pandemie se velmi osvědčila služba dodání vozu přímo k domu nového majitele – celá procedura koupě vozidla může proběhnout na dálku a jediný pracovník, s nímž se nový majitel osobně setká, je řidič smluvní společnosti, která zajišťuje přepravu automobilů.

S auty z CarNextu jezdí i hvězdy NHL

Ačkoli podíl online objednávek v rámci prodeje koncovým zákazníkům neustále roste, řada řidičů přeci jen nadále preferuje možnost „osahat“ si vůz osobně. „Pro zákazníky, kteří upřednostňují výběr auta v kamenné prodejně, jsme ve Vestci vytvořili příjemné prostředí, kde si za asistence kvalifikovaného personálu mohou vozy prohlédnout, případně se jimi projet a poté u kávy vyřídit potřebnou administrativu,“ dodává Peter Škoda.

Vysoký komfort, který CarNext by LeasePlan zákazníkům poskytuje, úroveň prodeje, ale hlavně kvalita nabízených automobilů oslovily i známé tváře. S vozy od CarNextu jezdí například dvě velké osobnosti hokejové NHL – bek Detroit Red Wings Filip Hronek a také vítěz posledních dvou ročníků Stanley Cupu, hráč Tampa Bay Lightning Jan Rutta.

„CarNext je mezinárodní značka, která se soustředí na zánovní vozidla nejvyšší kvality. Do přímého prodeje koncovým zákazníkům pak vybíráme jen to nejlepší, co je v našem oboru k dispozici, podobně jako si týmy NHL stahují elitní hokejisty z celého světa,“ říká Peter Škoda.

V porovnání s tím, co nabízí tradiční autobazar, je portfolio vozidel CarNextu opravdu zcela unikátní. Koupit auto ve Vestci je zážitek. Přesvědčte se sami – prodejní místo najdete přímo vedle Pražského okruhu.