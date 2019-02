Nejlepší kyselku najdete v Teplicích nad Bečvou

Kyselka se čerpá z hlubin země ve zdejším okolí řeky Bečvy ze čtyř pramenů. Lázně v současné době aktivně využívají dva prameny, odkud je minerální voda přiváděna do lázeňských domů, kde je využívána k nejrůznějším procedurám. Základní z nich je „obyčejná“ uhličitá koupel. Nejen o léčebných koupelích ve zdejší minerálce a účincích oxidu uhličitého jsme si povídali s primářkou lázeňské léčebně rehabilitační péče MUDr. Gabrielou Hanslianovou.

Primářka lázeňské léčebně rehabilitační péče MUDr. Gabriela Hanslianová

Teplota čerpané minerální vody se pohybuje kolem 22,5 °C, kterou ve vaně zahříváte na 33 až 34 stupňů. Nemohla by být lázeň teplejší?

Mohla. Klienti dokonce občas vyžadují teplejší koupel, ale snažíme se jim vysvětlit, že by se tím ztratil léčivý účinek oxidu uhličitého. Platí jednoduchá rovnice: čím teplejší voda, tím slabší účinek.

Takže léčebným médiem není minerální voda v podobě kapaliny, ale plyn CO2, který je v minerálce obsažen?

Přesně tak. Nositelem účinku je skutečně oxid uhličitý a voda je „pouze“ jako příjemné médium. Při koupeli v kyselce však tělo vstřebá až 10× více oxidu uhličitého než při suché aplikaci.

Které další léčebné metody v hlavní roli s oxidem uhličitým používáte?

Máme takzvané plynové obálky, suchý plynový bazén a plynové injekce. Plynová obálka neboli suchá uhličitá koupel je velmi příjemná relaxační procedura, která se aplikuje na lehátku. Speciální vak, ve kterém klient leží, se napustí oxidem uhličitým. Oproti klasické koupeli odpadá působení hydrostatického tlaku na tělo, tudíž je určena téměř pro všechny.

Suchý plynový bazén je místnost, kde klienti sedí v běžném oblečení s návleky na nohou. Z minerální vody, která protéká u dna bazénu, se uvolňuje oxid uhličitý, který je těžší než vzduch a působí zde především na dolní končetiny. Injekce s oxidem uhličitým aplikujeme do podkoží pro uvolnění svalstva i proti bolestem.

Jak vlastně oxid uhličitý člověku pomáhá? Vždyť když se jej nadýchá, udusí se.

Oxid uhličitý je těžší než vzduch, takže při aplikaci formou suchého plynového bazénu se drží při zemi a klient je poučen, aby neskláněl hlavu, i přesto se hladina CO2 musí neustále kontrolovat. Oxid uhličitý se přes kůži dostává do těla a způsobuje roztažení cév, čímž dochází k poklesu krevního tlaku. Ovlivněním vegetativního nervového systému klesá i tepová frekvence. Pro pacienty se srdečním onemocněním to má velmi příznivý efekt – zlepšuje se prokrvení hlavního tělesného jádra, tedy mozku, srdce, ledvin a jater. Navíc klientům, kteří mají tlak kolísavý, se během tří až čtyř týdnů tlak srovnává do normálu a řadě z nich pak může lékař snížit, či dokonce vysadit léky.

Je koupel vhodná i pro člověka s nízkým tlakem?

U osob s nízkým tlakem doporučujeme před absolvováním uhličité koupele vstupní lékařskou prohlídku a osobní konzultaci s lékařem. Při postupném dávkování času a objemu minerální vody většina klientů i s nízkým tlakem koupel zvládne, důsledně dbáme na dodržování 15 minutového zábalu po koupeli, během kterého dochází k vyrovnání tlaku.

Je vhodná i pro děti, které se ve vašich lázních také léčí?

Ano, i děti u nás absolvují uhličité koupele, jenom mají menší vany. Účinky na dětský organismus jsou stejné jako u dospělých.

Kolik koupelí by měl pacient absolvovat?

Z empirického hlediska (již 465 let, co naše lázně fungují) je vyzkoušeno – ověřeno, že ideální pobyt by měl trvat čtyři týdny a koupel podávána alespoň 4× týdně, minimální počet koupelí s vlivem na kardiovaskulární aparát je šest, na svalovém napětí účinek pocítíte ihned po první koupeli v podobě příjemného uvolnění.

Hovoříte o nemocných lidech, kteří koupel opravdu potřebují. A zdraví, samoplátci?

Koupel v minerální vodě najdete v každém nabízeném pobytovém balíčku pro samoplátce. Kvůli ní sem k nám všichni jezdí.

Některé lázně mají slatinu, jiné klima, my máme kyselku s vysokým obsahem CO2 a ideálním poměrem ve vodě rozpuštěných minerálů.

Absolvovala jste uhličitou koupel osobně?

Samozřejmě, stejně tak jako všechny ostatní procedury. Je nutné znát všechny možnosti léčby, které nabízíme, a jejich účinky. Uhličitá koupel je jedna z nejpříjemnějších.

Čím ještě léčíte kromě minerální vody, respektive oxidem uhličitým?

Například speciálním léčebným tělocvikem. Tomu se žádný z pacientů nevyhne, i když někteří by velmi rádi. Ale léčebný tělocvik je podle mne dalším základním stavebním kamenem léčby, protože jako kardiak potřebujete kardiogenní trénink (pro srdíčko). Když přijedete na léčbu pohybového aparátu, potřebujete vědět, jak se správně hýbat, a fyzioterapeut vás to naučí, uvolní svaly zkrácené, posílí oslabené svalstvo, zapracuje s vámi na správném držení těla, takže rozhodně tělocvik. Rovněž máme velmi rozmanitou elektroléčbu – Träbertovy proudy, diadynamik, tenzní proudy, dále magnetoterapii či ultrazvuk. Vyzkoušet můžete ale i další druhy vodoléčby – Hauffého lázeň, vířivky ruční, nožní, celotělové. A samoplátci si jistě neumí představit svůj relaxační pobyt bez masáží, kterých nabízíme rovněž nepřeberné množství, od klasických, reflexních, lymfatických až po například medové či čokoládové.

S jakými zdravotními problémy by měli lidé jezdit do vašich lázní?

Především se srdečním a cévním onemocněním, také diabetici, kteří často mají kardiovaskulární potíže, stejně tak pacienti s problémy pohybového aparátu, kdy se specializujeme na stavy po operacích kolene, kyčlí, po operacích páteře. Dále jsme schopni léčit pacienty s Parkinsonovou a Bechtěrevovou chorobou, revmatoidní artritidou, u kterých kromě koupelí, léčebného tělocviku a elektroléčby, využíváme i celotělovou chladovou terapii, tedy léčbu chladem o teplotě minus 120 °C (polárium Arktika). V posledních letech stoupá i množství onkologických pacientů, kteří vyhledávají rekonvalescenci v našich lázních.

