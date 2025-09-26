Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Komerční sdělení
Holení provází muže už odpradávna. První důkazy o odstraňování vousů sahají až do dob starověkých civilizací, kdy se používaly ostré kameny, bronzové břitvy, nebo dokonce mušle. Postupem času se holení stalo nejen otázkou hygieny, ale i společenského statusu a osobního stylu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení | foto: ČTK

Zatímco kdysi šlo o poměrně bolestivý a nebezpečný rituál, dnes muži mohou využívat nejmodernější technologie, které slibují nejen hladkou tvář, ale i komfort a maximální bezpečí.

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Když nestačí běžný holicí strojek

Klasické holicí strojky nebo žiletky dokážou vousy odstranit, ale často přinášejí podráždění pokožky, drobné ranky či nepříjemný pocit svědění a pálení. Navíc holení bývá časově náročné a ne vždy poskytne dokonalý výsledek. Muži proto stále častěji hledají řešení, které zajistí efektivní oholení bez kompromisů – a právě tady přichází na řadu moderní holicí strojek s nejnovější technologií.

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Proč sáhnout po špičkovém strojku Braun Series 9 Pro+

Braun patří dlouhodobě mezi značky, které určují standard v oblasti pánské hygieny. Jeho nejnovější model, Braun Series 9 Pro+, představuje skutečnou revoluci v rutinním holení. Zatímco běžné holicí strojky často spoléhají na jeden či dva břity, které mohou vousy spíše tahat než jemně odstraňovat, Braun využívá unikátní pětistupňový systém holení. Ten kombinuje pět různých prvků, které spolupracují tak, aby zachytily i vousy rostoucí různými směry. To znamená, že strojek zvládne efektivně odstranit i delší, třídenní strniště a zároveň poskytne dokonalé oholení bez nutnosti opakovaného přejetí.

Další klíčovou výhodou je technologie OptiFoil™, tedy ultratenké břity, které dokážou vousy zastřihnout na 0,00 mm. Ve srovnání s klasickými strojky nebo žiletkami je výsledek nejen preciznější, ale i šetrnější k pokožce. O ochranu kůže se stará také lišta SkinGuard, která minimalizuje podráždění a zajišťuje maximálně bezpečné oholení. Běžné strojky mohou často způsobit zarudnutí, pupínky nebo drobné ranky – Braun Series 9 Pro+ však pokožku chrání i při častém používání.

Díky výkonnému motoru s technologií AutoSense se navíc strojek automaticky přizpůsobí hustotě vousů. Tam, kde by jiné strojky mohly zpomalit nebo vynechat, Braun přidá výkon a zajistí hladký výsledek. V praxi to znamená, že během několika minut získáte profesionální oholení v pohodlí domova, aniž byste museli zvažovat jakékoli kompromisy.

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Moderní technologie pro moderní muže

Současný životní styl vyžaduje rychlost a pohodlí. Právě proto se moderní holicí strojek Braun Series 9 Pro+ stává ideální volbou pro muže, kteří chtějí spojit špičkovou technologii, luxusní design a spolehlivý výkon. Zatímco běžné strojky často bojují s delšími či hustými vousy, tento model si poradí i se silným strništěm bez zbytečného tahání nebo podráždění.

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Kde najít ten nejlepší holicí strojek?

Pokud hledáte holicí strojek pro muže, který splní i ty nejnáročnější požadavky, Braun Series 9 Pro+ je jasnou volbou. Jde o špičkový holicí strojek, který spojuje tradici značky Braun s nejmodernějšími technologiemi a nabízí nejen hladkou tvář, ale i maximální komfort.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

Deal? Dýl? 51. ročník EKOFILMu otevírá třaskavé téma zelené dohody

Komerční sdělení

Dokážeme se dohodnout s přírodou, nebo budeme rozhodnutí odkládat? To je otázka, kterou otevírá 51. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, jenž se uskuteční od 16. do 19. října 2025 v...

26. září 2025

Laboratoře, učebny i dílny uvidí návštěvníci školy v Ledči

Komerční sdělení

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (zkráceně GSV) umožní v listopadu zájemcům nahlédnout do laboratoří, dílen, učeben a hvězdárny v rámci Dnů otevřených dveří....

26. září 2025

Nejlepší holicí strojek pro muže: efektivní a bezpečné oholení

Komerční sdělení

Holení provází muže už odpradávna. První důkazy o odstraňování vousů sahají až do dob starověkých civilizací, kdy se používaly ostré kameny, bronzové břitvy, nebo dokonce mušle. Postupem času se...

26. září 2025

Učíme se grafiku i s pomocí AI, prozradil student grafické školy

Komerční sdělení

Jak moc změní umělá inteligence budoucnost grafického designu? Na Střední škole mediální grafiky a tisku se studenti učí, jak tyto technologie využít ve svůj prospěch a propojit je s vlastní...

26. září 2025

Dermatoložka radí: jak správně provádět IPL epilaci

Komerční sdělení

IPL epilátory jsou běžnou součástí naší beauty rutiny a IPL epilaci bez problémů zvládnete v domácích podmínkách. Hodí se ale znát pár tipů přímo od odborníka, aby byly výsledky co nejrychlejší a...

26. září 2025

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

25. září 2025

Stop epidemii kardiovaskulárních onemocnění! Souhrn slovem i obrazem

Komerční sdělení

Národní kardiovaskulární plán 2025–2035, schválený loni v prosinci, klade důraz na prevenci, včasný záchyt a efektivní léčbu. V České republice se s hypertenzí léčí přes 2,2 milionu lidí a jejich...

25. září 2025

Ústecký kraj zahájil činnost AI kabinetů na středních školách

Komerční sdělení

Ústecký kraj oficiálně zahájil činnost AI kabinetů, které budou sloužit jako opora učitelům při zavádění umělé inteligence do výuky na středních školách. Nový systém podpory pedagogů navazuje na...

25. září 2025

Největší balónková výstava v Česku: BalonFest

Komerční sdělení

Umění nemusí vznikat jen štětcem a na plátně. Existují i cesty, které spojují hravost, fantazii a dětskou radost – a právě z nich vyrostl BalonFest, největší balónková výstava v České republice.

25. září 2025

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Komerční sdělení

Oslavy 120. výročí balíren kávy ve Valašském Meziříčí proběhly ve velkém stylu – program na Náměstí i v továrně přilákal davy.

24. září 2025

Velký Špalíček je tu pro vás již 24 let

Komerční sdělení

Od podzimu roku 2020 je novým vlastníkem tohoto obchodního centra Biskupství brněnské. Povídáme si s Pavlem Králem, jednatelem společnosti Velký Špalíček s.r.o., která jako samostatná organizace...

23. září 2025

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.