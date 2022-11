Nejkrásnější vánoční dárek je ten z kůže

Darujte skutečnou radost bez omylů. Objednejte si dárkový voucher na nákup autentických kožených produktů české značky Dilna (www.dilnastore.cz )

Investice do dárků tak bývají často vyhozené peníze. Co tedy vsadit raději na jistotu a nechat se inspirovat aktuálními nákupními preferencemi českých zákazníků? Podle výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi našimi nakupujícími si většina žen ve věku 18 - 55 let přeje dostat od Ježíška něco krásného na sebe. Tohle asi nepřekvapí, o to zajímavější je však údaj, že 56 % z nich si přeje oblečení z pravé kůže. 78 % žen dává přednost koženým bundám a kabátům před kalhotami ze stejného materiálu. Pro ženy je tedy jasný hit letošních vánoc kožená bunda nebo kabátek. Druhá nejsilnější skupina žen (34 %) si přeje jako dárek koženou kabelku nebo psaníčko.

U mužů je situace poněkud odlišná. Většina dotazovaných mužů (43 %) doufá, že dostanou pod stromeček nějakou sportovně či rockově vyhlížející koženou bundu. Bundu klasičtějšího střihu si přeje 25 % chlapů, kožený kabát by pak pod stromečkem chtělo najít 13 % mužů. Mnohem víc dotázaných (78 %) by raději dostalo takový ten „tvrdší“ dárek: koženou tašku či kabelu. No a do třetice je tu skupina, která by byla šťastná za ručně šité, stylové kožené boty.

I když preference zákazníků hovoří dost jasně ve prospěch dárků v podobě koženého oblečení či galanterie, mnoho lidí (především pak mužů) se takového nákupu obává. Překvapit svůj protějšek nevhodnou velikostí může vánoční atmosféru pořádně pokazit. Toho se bojí až 90 % dotázaných mužů ve věku 25 – 45 let. Mnozí (23 %) se stále obávají nakupovat oblečení přes internet. Tito respondenti tvrdí, že při výběru koženého zboží je nutné si danou věc nejprve, jak se říká, osahat.

Tolik tedy data. A jaká je praxe? Jak to celé vidí Ježíšek?

1. Pokud si chcete svůj nejlepší kožený dárek k Vánocům jaksepatří osahat či vyzkoušet, ve značkové prodejně Dilna v Olomouci na vás čeká skutečný kožený ráj. Přijdete, posedíte u kávy, vyberete. Žádný spěch. A s výběrem vám pomůžeme, budete-li chtít. (http://www.dilnastore.cz)

2. Pokud raději nakupujete pěkně na dálku, e-shop DilnaStore.cz nabízí desítky ženských i mužských modelů kožených bund, kabátů, ale také kabelek a tašek pro práci, zábavu či cestování. A to včetně doplňkového sortimentu ručně šitých kožených pásků, pánských stylových bot, ale také značkových košil či džínsů. Vše s rychlým doručením a možností výměny.

3. No a těm z vás, kdo se bojíte špatného výběru, Ježíšek garantuje pomoc. Klidně nám pošlete míry osoby, kterou chcete obdarovat (obvod hrudi, pasu, výšku postavy, popř. váhu a obvod bicepsu) a my za vás vybereme nejbližší vhodnou velikost. Prostě to budete mít bez starostí, a tak to má o Vánocích být.

4. Anebo víte co? Nejjednodušším řešením je svěřit váš dárek výběru těch, kterým je určen. Ano, hovoříme o dárkovém voucheru. Ten je nejlepší variantou pro každého, kdo nechce udělat radost sobě, ale těm, které má rád. Skutečnou radost bez omylů.

Tak už na nic nečekejte a začněte se na letošní Vánoce pořádně těšit. A mějte z každého dárku opravdovou radost, ať už ho dáváte, nebo dostáváte.

A hlavně: ať vám letošní Vánoce voní po kůži.

