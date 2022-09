Nejen hudba je naše společné téma

Rozšířená výuka hudební výchovy

Na rozdíl od jiných základních škol poskytujeme na prvním stupni rozšířenou výuku hudební výchovy. Již při zápisu do prvních tříd nabízíme rodičům talentové zkoušky, díky kterým se žák může dostat do výběrové hudební třídy. Tyto třídy mají 3x v týdnu výuku hudební výchovy namísto standardní jedné hodiny. Naše nadšené paní učitelky, sbormistryně, vedou děti kromě zpěvu i ke hře na flétnu i další hudební nástroje. Na 2. stupni nabízíme pokračování výuky v rámci zájmové činnosti. Tak vznikla naše školní kapela, která při svém veřejném vystoupení slavila velký úspěch. Také se nám opakovaně podařilo vyhrát několik významných hudebních soutěží, například Praha 10 má talent, nebo jsme v několika krajských kolech Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů získali Zlaté pásmo. Úsilí žáků i pedagogů je dvakrát ročně završeno společenskou událostí v podobě koncertu, na kterém žáci ukáží nejen rodičům, co se naučili. Koncept hudebních tříd podporuje i lepší vztahy ve třídách, protože spojuje žáky s podobnými zájmy. Několik žáků se díky našemu hudebnímu zaměření chce věnovat hudbě profesionálně a pokračuje ve studiu na konzervatoři.

Zájem o životní prostředí

Seznamovat společnost s problematikou životního prostředí a důsledků chování lidské společnosti vůči němu je třeba již od útlého věku. Naše škola se této problematice věnuje například pořádáním tzv. environmentálních výzev. Každý měsíc se žáci z celé školy zamýšlejí nad určitým environmentálním problémem. Jeho řešením může být fotografie, koláž, referát či video, které odpovídá zadání. Na konci měsíce vyhodnocujeme nejlepší práce a v závěru roku vyhlašujeme nejen jednotlivce, ale i třídy, které se nejvíce zapojily. V loňském roce se do projektu podařilo zapojit 435 žáků. Tuto aktivitu jsme vymysleli během distanční výuky. V té době suplovala environmentální programy, které bychom pořádali ve škole. Zároveň žákům pomohla vyrovnat se s nepříjemnostmi pandemie. Úspěch této aktivity přesáhl i hranice naší školy. Prestižní časopis, který se věnuje environmentální problematice, o nás napsal článek, který nás potěšil.

Reprezentace školy

Škola se rovněž účastní předmětových, sportovních a výtvarných soutěží. Velké úspěchy jsme zaznamenali především v matematice, zeměpise a anglickém jazyce. V matematické soutěži MaSo jsme byli nejúspěšnější základní školou z 615 týmů základních škol i víceletých gymnázií z celé České republiky. Žákovi šestého ročníku se podařilo zvítězit v obvodním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Velice nás těší aktivita žáků, kteří zasedají nejen ve školním parlamentu, ale od letošního roku i v žákovském parlamentu celé Prahy 10. Pěkných výsledků dosahují naši žáci ve vzdělávacím projektu neziskové organizace Post Bellum „Příběhy našich sousedů“. Žáci osmých a devátých ročníků mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Podpora žáků s OMJ

Od roku 2018 zajišťuje škola asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Financován byl až do července 2022 z výzev č. 28 a č. 49 OP Praha – pól růstu ČR, které byly spolufinancovány EU. Do těchto výzev se škola zapojila díky projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050. Dvojjazyčná asistentka se zaměřuje na žáky s odlišným mateřským jazykem. Podporuje děti, které se do České republiky nově přistěhovaly nebo pocházejí z cizojazyčného prostředí. Během vyučovacích hodin pomáhá žákům s osvojováním učiva a vypracováváním úkolů. K práci využívá různé výukové materiály, vč. těch pro výuku češtiny jako druhého jazyka. „Práce na pozici dvojjazyčné asistentky je zajímavá, inspirující a přínosná. Cílem je poskytnout takovou pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem, aby se co nejrychleji adaptovali na nové prostředí. Podpořit je a motivovat,“ říká paní asistentka. Její práci podporuje nejen vedení školy, ale i ostatní pedagogové, pro které je spolupráce s ní velmi důležitá. Významnou pomoc poskytovala žákům s OMJ i během distanční výuky. Často také překládá texty a tlumočí. V současné situaci, kdy škola přijímá vyšší počet dětí z Ukrajiny, je její pomoc velmi ceněná.

Co se děje mimo školní budovu?

Moc dobře si uvědomujeme, že v dnešním globalizovaném světě je nepostradatelná znalost cizích jazyků a s tím spojené poznávání nových kultur. Výuka cizích jazyků je proto doplňována exkurzemi a výlety, kde si děti procvičí cizí jazyk v reálném prostředí a seznámí se s místními zvyky a kulturou. V roce 2022 tak žáci navštívili bavorský Norimberk a saské Drážďany. V rámci 30. výročí partnerství hlavního města Prahy s německým Hamburkem jsme se ve spolupráci s hamburskými základními školami zapojili do projektu Čtenářský most Praha – Hamburk. Děti se počtem přečtených stránek snažily zvládnout vzdálenost 500 km mezi těmito dvěma městy. Velmi podstatné jsou pro nás i kvalitní vztahy mezi žáky ve třídách, a proto klademe důraz na vhodné preventivní programy. Několik našich žáků ze šesté a sedmé třídy obětovalo víkend a společně se svými třídními učiteli vyrazili na workshop animovaného filmu. Zde pod vedením zkušených animátorů vytvořili několik velmi zdařilých snímků na téma „Předsudky“. Vyvrcholením celého projektu bylo promítání natočených snímků v jednom z pražských kin, uveřejnění snímků na YouTube a zpracování komiksu. Celá akce skvělým způsobem podpořila vztahy a sounáležitost třídních kolektivů, a navíc si všichni vyzkoušeli něco zcela nového.

Webové stránky školy: www.zssvehlova.cz

Facebookové stránky školy: https://www.facebook.com/zssvehlova/