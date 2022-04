„Nejde“ neexistuje, tím spíš když jde o zdraví a dobro našeho psa

V současnosti mám 4 adopťáky, níže více rozvedu jejich příběh. Jeden z nich, husky Sawíček, měl velmi vážné potíže se zuby. Krvácely mu otevřené dásně, postupně jsem řešil se 3 veterináři, ale nikdo nevěděl, čím to je, ani jak to léčit. Vyzkoušel jsem vše možné, včetně přípravků s Aloe vera i na posílení imunity, což bylo velmi drahé, a abych mohl mít slevu, stal jsem se kvůli tomu členem MLM sítě, tedy absolvoval i povinné (pro mě útrpné) přednášky atd. Nepomohlo nic, přičemž že pes přijde o všechny zuby zřejmě i s částí čelisti, mi začali všichni říkat jako hotovou věc. Nejdou zachránit.

Sawíček v sedaci po RTG a před operací.

Nevzdal jsem to a nakonec jsem skončil až na Veterinární univerzitě v Brně, na klinice u stomatologa pana dr. Tomáše Fichtela. Ten to viděl stejně a jako první (po RTG v sedaci) dospěl k diagnóze: velmi vzácný a agresivní druh paradentózy. Měl však osvícený a vstřícný přístup, ve kterém sice na jednu stranu jednoznačně doporučoval nějakou cestu (i proto, aby ochránil psa od dalších operací a mě od zbytečných výdajů), ale na druhou stranu naslouchal i mě a mému odhodlání bojovat. Společně jsme se tedy rozhodli odstranit jen zcela mrtvé zuby a ostatní se pokusit zachránit.

Krátce po operaci.

Dojemný happyend

A povedlo se! Dnes tomu jsou již skoro 3 roky a po odstranění pár zubů má zbytek tlamy v naprosté kondici. Společně jsme tak překonali „nejde“, jako již mockrát v mém životě, i s mými psy. Jak jsme toho dosáhli? Předně samozřejmě operací špičkového světového odborníka. A kromě mého odhodlání, víry, přístupu a péče to byl i přístup Sawíčka, což spolu vzájemně úzce souvisí. Také nám ale zcela zásadně pomohla orální pasta s nanostříbrem, kterou pan doktor vyvinul. Od něj jsme ji dostali v „domácím“ balení, ale následně jsem ji společně se zubní pastou koupil v tradičním komerčním, jelikož se prodává i běžně veřejně, pod značkou Traumapet.

Zuby mu čistím dodnes a budu do konce života (takže tím spíše jsem vděčný za spolupráci). I zbývajícím členům smečky. Proč? Sice nečištění zubů nebylo příčinou, ale díky této zkušenosti a seznámení se s panem doktorem jsem se dozvěděl o potížích, které psy se zuby mívají, a jak zcela zásadní je tomu předcházet vhodnou péčí. Tu mnozí páníčci buď zcela opomíjejí nebo jednou za čas nechají zuby vyčistit veterinářem pod sedací, což kromě jejich peněženky zbytečně velmi zatěžuje jak psychiku psa, tak především jeho srdce.

Samozřejmě stejně jako u lidí platí, že na tom jsou psi různě a u některého můžete mít pocit, že to vůbec nepotřebuje, což jednak není pravda (navíc i neviditelný stav tlamy se přenáší například i do trávicího ústrojí) a pak proč zbytečně riskovat, případně na čištění zubů psa zvykat až v pokročilém věku, kdy to jde mnohem hůře?? Vážné potíže se zuby vedou kromě nesnesitelného zápachu (díky kterému se vám blízký fyzický kontakt s vaším miláčkem stane nepříjemným) především k jeho velkým bolestem, později až ke ztrátě zubů, tedy i ke změně stravy a také tím přijde o možnost nejen jíst, co má rád, ale také o to, co obrovsky milují – hrát si (pořádně, naplno) s hračkami a psími kamarády. Samozřejmě tak i na psychiku to má fatální důsledky a vše v součtu povede nakonec ke kratšímu životu vašeho psího parťáka, přičemž v jeho poslední fázi navíc bude zcela zbytečně výrazně méně kvalitní, plnohodnotný a tím i šťastný.

Zbytečné cavyky a věda (?), v přírodě nebo dříve nic takového nebylo

Trochu jsem to tak i já dříve viděl, přičemž jsem velmi přírodní člověk a mám rád pokud možno co nejpřirozenější životní styl, bez závislosti na farmaceutikách a dalších civilizačních berličkách. Také jsem velkým odpůrcem násilného/zbytečného udržování zvířete při životě, na úkor jeho kvality, jen aby páníček nepřišel o svého milovaného tvora. Jenže je nutné si uvědomit, že jednak domestikací zvířata nemají již úplně stejné vlastnosti jako v přírodě, přičemž tam to sice nikdo neřeší, ale také dříve hynou. V případě předka psa, tedy vlka, by ho kvůli špatným zubům velmi brzy zabil hlad či smečka (vlastní či konkurenční) coby slabého jedince. A v minulosti (u některých bohužel i v současnosti) prostě když už pes nemohl naplno sloužit, tak ho prostě zabili a pořídili nového.

I čištění zubů nebo třeba stříhání drápů nejenže může být, ale především má být pohodovou zábavou

Mnozí, resp. obávám se, že většina lidí žije v omylech a mylných předpokladech či chybně zažitých mýtech. Například co psům škodí, považují za jeho dobro a naopak. Rozmazlování rozhodně není dobře, mohl bych to rozvádět dlouze, že by na to celý článek nestačil…, naopak čeho se obávají jako problému, až traumatu, může být a především mělo by být zábavou a hrou. Vše záleží jen na přístupu a energii páníčka, což utváří náš vztah se psem a tím, jak si s čím společně umíme nebo neumíme poradit.

Jak můžete psovi vyčistit zuby zábavnou formou, se podívejte zde.

Když mi odešel za Duhový most pan Pes Teky (mimochodem jemu jsem čistil zuby až ke stáru), adoptovaný částečně hendikepovaný pitbull – hrdina společné knihy z Peru a Thajska, tak jsem nechtěl žádného psa. Abych mohl cestovat bez všech omezení a také žít třeba na Islandu nebo Zélandu, kde je karanténa na zvířata a nezavřu přece psa na dlouhou dobu do klece, pakliže to není vysloveně nezbytně nutné. Ale neuvěřitelně zajímavým příběhem (popsaným také v mé knize) jsem nejdříve uvažoval o adopci nepopsatelně zbídačené Roxy (nakonec se jí ujala rodina s vhodnějšími podmínkami), což v mé mysli otevřelo následně cestu k adopci Sawíčka. Paradoxně ale u mě fyzicky první byla Meggienka, kterou jsem chtěl jen vytrhnout z jejího příšerného osudu, ale nemínil si ji nechat, protože jsem nechtěl 2 psy, ani fenu. Ale nepovedlo se mi ji „udat“, tak s námi zůstala (i když mi ze začátku napadla i jinak ubližovala Sawíčkovi, utíkala mi za vším živým a celkově byla na zabití). Že bych měl třetího, natož „malého smetáka“, to by mě ani nenapadlo. No a tak mám nakonec psy čtyři.

V naší grafice je společně s námi i nadále Tekýsek, což je jednak přirozený vývoj původního vyobrazení z obalu první knihy a pak smečka i já z něj dodnes těžíme, nehledě na to, že nebýt jeho, nebyl bych dnes už ani já… A náš společný příběh, podle toho co mi lidé často říkají a píší, druhým velmi pomáhá, přičemž jsme aktivně zapojeni také do různých prospěšných projektů. Naposledy jsem třeba před pár dny odvezl tunu materiální pomoci na Ukrajinu opuštěným zvířatům. Což probíhalo v rámci sbírek organizací Plné bříško, Pet heroe a psího hospicu Dejte nám šanci. Těm jsem nyní zajistil darem výrobky Traumapet, protože s více než 40 starými, vážně nemocnými pejsky je velmi dobře využijí (nejen na zuby, ale i oči, uši, srst atd., mimochodem s mou smečkou nyní začínáme testovat i jejich přípravek na klíšťata). Také budeme rozdávat jejich výrobky společně s audiovizí mé knihy (s úžasným přednesem Václava Vydry) za odměnu těm, kteří si v jejich stánku na výstavě For pets zakoupí na podporu činnosti hospicu dárkové předměty.

Což bude současně zřejmě poslední příležitost, kde nás (přinejmenším letos) se smečkou můžete potkat a třeba si i zakoupit knihu s osobním věnováním, protože již brzy vyrážíme zpět na daleký sever.

Pan Pes Teky (uprostřed) je s námi všude i po svém fyzickém odchodu.

Uprostřed bažin a močálů polárního kruhu.





Na video z lovu v divočině se podívejte zde.

Kdo stojí za tímto příběhem?

Honza Drobný je oddaným milovníkem přírody, zvířat a nejvíce psů. Také je cestovatelem, dobrodruhem, spisovatelem…, někteří ho nazývají Zaříkávačem psů, zatímco on s nadhledem, sebereflexí a humorem sobě vlastním sám sebe označuje jako Chlap bídná Nádoba hříšná. Vydal velmi úspěšnou knihu, která nedávno vyšla i v audioverzi s báječným Václavem Vydrou.