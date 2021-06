Nejčastější poruchy plynového kotle a jejich náklady

Nejčastější závady plynového kotle

K nejčastějším závadám patří nesprávný tlak vody v oběhu. Pokud je tlak příliš nízký nebo naopak vysoký, nebude kotel pracovat správně, v určitých případech dokonce přestane pracovat úplně.

Vyřešení problému s nízkým tlakem je snadné – stačí otevřít napouštěcí ventil a vodu doplnit. Pokud by však byl tlak při zapnutém kotli příliš vysoký, může dojít k poškození protékáním vody do topného systému. Náklady na opravy se pak vyšplhají až do tisíců korun.

Nízký tah komína, vysoká prašnost prostředí, nedostatečný přísun vzduchu nebo zanedbaný servis. Všechny tyto faktory mohou způsobit zanesení výměníku tepla. Následkem je nižší výkon kotle a vyšší spotřeba. Náklady na topení tak mohou stoupnout o 10–50 %. Důsledkem může být i únik smrtelně nebezpečného oxidu uhelnatého.

Nový výměník vás může vyjít na 5–10 tisíc korun(podle značky a typu vašeho kotle).

TIP

Čištění výměníku je součástí každoroční pečlivé servisní prohlídky, kterou nabízí innogy pro své zákazníky. Při pravidelném servisu tak zanesení výměníku nehrozí.

Dejte si pozor na poruchu oběhového čerpadla, při níž hrozí poškození kotle. Důležité je okamžitě přestat topit a čerpadlo vyměnit. Cena nového čerpadla se pohybuje v řádu tisíců korun.

K obvyklým problémům patří také nízký tah komína. Zanesený může být komín, kouřovod i kotel. Náklady na vyčištění činí přibližně 500 až 1 000 Kč.

K poruchám přispívá i prostředí, ve kterém se kotel nachází. Pokud je nasáván vzduch s vysokým obsahem prachu nebo je přísun vzduchu nedostatečný, zhoršuje se hoření a kotel se může zanášet. Vyčištění potom vyjde na stokoruny až tisíce.

Pokud kotel nefunguje tak, jak má, je nejvhodnějším řešením zavolat servisního technika. Ten po telefonu dokáže poradit, jestli můžete závadu odstranit sami, případně na kolik vás vyjde oprava.

Než zavoláte technika, nejdříve zkontrolujte následující:

Máte otevřený uzávěr plynu? Po zimě občas zůstane zavřený. Funguje elektrická zásuvka u kotle? Zkuste pro kontrolu připojit třeba lampičku. Pro zapojení kotle nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovačky. Zkontrolujte baterie v termostatu. Slabé baterie mohou způsobit selhání kotle kvůli nízkému napětí.

