Nejčastější otázky k novým poplatkům za odpad v Jablonci nad Nisou

Proč se mění způsob platby za komunální odpad?

ČR vydala nový zákon o odpadech a změnila zákon o místních poplatcích. Pro obec to znamená povinnost zrušit dosavadní způsob placení za odpady. Jablonec vydal OZV účinnou od 1. 1. 2022. Platnost dosavadních smluv končí 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 je třeba se zaregistrovat k poplatku za komunální odpad z nemovitosti. Cílem je, aby příjmy od občanů a společnosti Eko-kom pokryly v budoucnu výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a město je nemuselo dotovat z rozpočtu v takové míře jako nyní. Pro část Jablonečanů by nový způsob měl být také motivací začít třídit.

Kdo se musí registrovat?

Plátcem místního poplatku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti – rodinného či bytového domu. K poplatku je třeba se zaregistrovat nejpozději do 15. ledna 2022, magistrát však doporučuje nečekat a zajít už teď na registrační místo v přízemí radnice (vchod z ulice Kamenná).

Co když se nezaregistruju?

Bez registrace vám nebude odpad po 15. lednu 2022 vyvezen.

Mělo město více variant poplatku? Proč zvolilo právě tuto?

Možnosti byly dvě, buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, to znamená jednotný paušál na osobu, např. 1000 korun za rok, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Rozhodnutí padlo na druhou možnost a měřítkem je kapacita objednané nádoby v litrech, přičemž stanovené minimum je 60 litrů na osobu za měsíc. Zákon o místních poplatcích určuje maximální výši poplatku 1 korunu za litr, Jablonec zvolil 0,80 Kč za litr.

Proč právě 60 l za osobu a měsíc?

Zvolený objem vychází znejmenší možné popelnice. Každý průměrně vytvoří denně 3,5 litru odpadu, u obyvatel panelových domů je toto číslo dokonce vyšší, odpovídá 4 -5 l odpadu. Jablonecké minimum se rovná objemu sníženému na dva litry denně, vynásobeno 30 dny v měsíci dostaneme 60 l odpadu za měsíc a osobu.

Kolik budu platit?

Nová OZV platbu za odpady sjednotila – všichni budou platit 0,80 Kč za 1 litr kapacity nádoby, minimální výše je stanovená nejmenší velikostí popelnice, tedy 60 l/osobu/měsíc. Poplatek se pak vypočítává podle objednané velikosti popelnice rozpočítané na počet členů v domácnosti – domě při splnění minima na osobu. To znamená, že čtyřčlenná rodina v rodinném domě zaplatí minimálně 2496 korun za rok, když si vybere 60litrovou nádobu s týdenním svozem. Nebo si může zvolit nádobu 120litrovu se dvěma svozy do měsíce a výše platby bude stejná. Vícečlenná domácnost může podle ceníku velikost nádoby a četnost svozů kombinovat – při počtu 6 lidí je možné volit jednu 60litrovou nádobu s týdenním vývozem a jednu stejně velkou s vývozem 2x do měsíce. Taková rodina zaplatí za rok 3744 korun. Minimálně. Pokud má někdo produkci odpadu vyšší, zaplatí samozřejmě víc. Důležité je zvolit takový objem nádoby, aby se do něj po vytřídění recyklovatelných složek vešel veškerý zbytkový odpad. Přeplňování nádob, zhutňování odpadu či odkládání odpadu vedle nádob je zakázané a hrozí za něj pokuta.

V případě panelových domů odborníci doporučují velikost nádob, jejich počet i četnost svozu zatím ponechat. Je třeba, aby všichni obyvatelé domu začali důsledně třídit, pak je možné uvažovat o snížení buď četnosti svozu nebo počtu či velikosti nádob.

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí nám jedna 60 l popelnice na měsíc – proč máme platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost svozu?

To, že třídíte, neznamená, že neprodukujete více odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné stanoviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt a město musí za svoz zaplatit. V ceně za popelnici jsou částečně zahrnuty i další náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen svoz směsného odpadu, který vyhodíte do černé popelnice. Očekávané náklady města na odpadové hospodářství pro letošní rok činí při přepočtu na jednoho občana 1 370 Kč, podle nové OZV může jeden občan při platbě 60 l za měsíc zaplatit za svůj odpad 576 Kč za rok, což je 48 Kč měsíčně, pokud bude redukovat množství vyprodukovaného odpadu a důsledně třídit.

Když si musím objednat více svozů nádob, které nenaplním, přestanu třídit.

Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej také třídit a ukládat na určená místa v souladu s OZV a zákonem o odpadech. Obec je pak povinna zajistit místa pro jeho odkládání. Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty za netřídění se pohybují až do výše 100 000 Kč.

Co se promítá do ceny za likvidaci odpadu?

Primárně to je svoz směsného a tříděného odpadu. Město z peněz vybraných od občanů hradí také kontejnery na bioodpad, objemný a nebezpečný odpad. Finance slouží také k úhradě provozu sběrných dvorů, vývozu odpadkových košů a úklidu města.