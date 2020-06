Nejčastější mýty o refinancování, které brání v získání hypotéky

Všechny tyto obavy jsou zbytečné, jedná se o mýty, které mnohým brání v získání lepších podmínek pro splácení.

Refinancování je skvělým řešením, pakliže vám podmínky pro splácení vašeho úvěru už nevyhovují. Stejně tak se pro tento krok můžete rozhodnout před koncem fixačního období, kdy vám banka nabízí nový úrok, se kterým nesouhlasíte. Řada dlužníků se ale do refinancování hypotéky nehrne, a to hned z několika důvodů.

1. Banka mě ke konkurenci nepustí

„Bez souhlasu domovské banky nemohu ke konkurenci odejít.“ Tak to je jedna z častých odpovědí, přitom souhlas stávající banky k refinancování vůbec nepotřebujete. Stačí to vaší finanční instituci včas oznámit, a pak jen vyčkat, jak zareaguje. Buď vás nechá odejít bez zbytečného protahování, nebo vám nabídne výhodnější podmínky půjčky. V takovém případě je dobré popřemýšlet, zda do refinancování jít, či nikoliv.

2. Vysoké penále mě nemine

Refinancování se musí vždy vyplatit, pokud si nejste jistit, je dobré využít internetovou kalkulačku a online výpočet hypotéky. Pakliže se ale rozhodnete převést úvěr ke konkurenci na konci fixačního období, žádných sankcí navíc se obávat nemusíte. Banka vám v této souvislosti nemůže naúčtovat ušlý zisk, o který přijde kvůli dřívějšímu splacení hypotéky. Jiná situace ale nastává, pokud refinancujete v průběhu fixace.

3. Konec fixace se ještě neblíží

Velmi rozšířený je mýtus, že refinancovat hypotéku lze vždy jen na konci doby fixace, přitom zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 umožňuje hypotéku předčasně splatit kdykoliv, tedy i v průběhu fixačního období. V tomto případě vás sice nějaké náklady navíc neminou, bude se ale jednat pouze o ty účelně vynaložené.

4. Refinancování je náročné

V neposlední řadě si řada dlužníků myslí, že refinancování je náročný proces s nejistým výsledkem. Ano, bez určité dávky byrokracie se to neobjede, stejně tak bez dokládání příjmů, přesto zkušený hypoteční specialista vás nepříjemným administrativním kolečkem hravě provede a se vším vám pomůže. Obavy ze složitého papírování tak nejsou na místě.

S refinancováním nevýhodné hypotéky dlouho neotálejte, i na první pohled minimální finanční úspora v podobě dvou desetin procentního bodu na úrokové sazbě vám může v průběhu několika let přinést desítky tisíc korun, a to jistě každému rodinnému rozpočtu zatíženému úvěrem přijde vhod.