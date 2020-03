Nejaktuálnější informace ve vysoké HD kvalitě a především zdarma

Pozemní televizní vysílání je nyní důležitým zdrojem informací přenášených v reálném čase, televize poskytuje i zábavu a poučení. Více než 30 programů českých televizních stanic můžete mít zcela zdarma, některé i v nejvyšším HD rozlišení. Stačí sledovat pozemní televizní vysílání, tedy to přes anténu. Nejste potom závislí ani na poplatcích, ani na kvalitě internetového připojení. Pozemní televizní vysílání funguje bez ohledu na to, kolik se na něj dívá lidí, nikdy nestane se, že by pro velký zájem „spadlo“.

Česká televize v novém standardu vysílání DVB-T2 vysílá v rozlišení HD, stejně jako například Seznam.cz TV a další. Vysílání více než 30 programů českých televizních stanic je pro vás navíc bezplatné! A je spolehlivé a dostupné prakticky v celém Česku, a to nepřetržitě, nejste závislí na kapacitě a kvalitě internetového připojení, nemusíte vůbec nic platit za jeho příjem.



Nový televizní standard DVB-T2 je již nyní dostupný v celé České republice. Co musíte udělat pro naladění? Pokud máte televizor, který umí standard DVB-T2/HEVC přijímat, stačí zapnout automatické ladění a více než 30 programů můžete sledovat okamžitě. Pokud bydlíte v domě se společnou anténou (STA) a nemůžete DVB-T2 naladit, zavolejte servisní firmu, aby vám anténu na příjem nového způsobu vysílání připravila. Poté také stačí zapnout automatické ladění. Seznam certifikovaných přijímačů pro příjem vysílání ve standardu DVB-T2 najdete na www.dvbt2ovreno.cz .



Naprostou většinu DVB-T2 televizorů lze také připojit k internetu, můžete pak využívat i HbbTV – propojení televize s internetem pomocí červeného tlačítka. Dostanete se tak k prémiovým službám typu zpožděného přehrávání, k archivům pořadů anebo spoustě dodatečných informací o pořadech, které vás zajímají.