Nechte se očkovat proti chřipce, je nejvyšší čas

Chřipka je vysoce infekční virové onemocnění dýchacích cest, které může mít velmi vážný průběh a nezřídka bývá provázeno nebezpečnými komplikacemi. Přestože každoročně v České republice postihuje statisíce obyvatel a umírá na ni nebo její komplikace až 2 000 osob, bývá toto onemocnění často neprávem podceňováno. Chřipka však nepředstavuje riziko pouze pro seniory, toto sezónní onemocnění může být nebezpečné také pro pacienty s některými chronickými onemocněními.

Nejúčinnější ochranou proti chřipce je očkování. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování proti chřipce zejména vysoce rizikovým skupinám populace, kam se řadí osoby starší 65 let, pacienti s chronickými onemocněními, děti od 6 měsíců do 5 let, těhotné ženy, veřejně činné osoby, ale i pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách. Podle České vakcinologické společnosti se během každoroční chřipkové epidemie, která trvá obvykle od prosince do března, infikuje 5–15 % obyvatel.

Právě proto je ideální nechat se očkovat v době od října do prosince. O vakcínu si mohou lidé včas zažádat u svého praktického lékaře. „Očkování je třeba opakovat každoročně, a to vakcínou připravenou na stávající sezónu dle očekávaných kmenů chřipky. Její virus se neustále mění, proto jsou i vakcíny každoročně aktualizovány, aby chránily před právě cirkulujícími kmeny. Ty se každý rok více či méně liší. Lidský imunitní systém je v případě nové infekce nedokáže rozpoznat, a proto prodělaná chřipka člověka nechrání před opakováním onemocnění v dalším roce,“ upozorňuje Rami Mroueh, generální ředitel Vaccines, Sanofi Česká republika.

Česká republika dlouhodobě patří mezi státy s velmi nízkou proočkovaností. Ta podle dat, která uvedli zástupci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) pro Asociaci Inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), každoročně dosahuje u lidí starších 18 let jen 7 až 8 %. U seniorů nad 65 let, kteří patří do rizikové skupiny, pak proočkovanost nepřesahuje 25 až 30 %. Lidé v této skupině přitom mají očkování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jak zaznělo od odborníků na Hradeckých vakcinologických dnech, u diabetiků, kteří rovněž patří mezi rizikové pacienty, činí proočkovanost pouze 19,4 % a u lidí s kardiovaskulárními onemocněními jen 12,7 %. V Evropě se proočkovanost mezi jednotlivými státy liší, prim podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) hrají například Portugalsko, Španělsko nebo Norsko, kde u seniorů přesahuje 60 %. Snahou WHO přitom je, aby bylo ve společnosti proočkováno 75 % seniorů.

V České republice je v současnosti dostupná moderní a prověřená vakcína Efluelda Tetra, vyvinutá speciálně pro starší populaci. Společnost Sanofi ji v těchto týdnech bude distribuovat do ordinací praktických lékařů. Užívá se již několik let v USA, v Evropě je dostupná od roku 2021 a v ČR ji lékaři aplikují už třetí sezónu. Je přizpůsobena stárnoucímu organismu tak, aby poskytovala účinnou ochranu ve vyšším věku. V tuto chvíli je v České republice k dispozici o něco vyšší množství této vakcíny, než si předobjednali lékaři. Toto množství pokryje značnou část seniorů, kteří se proti chřipce každoročně očkují. K dispozici jsou samozřejmě i standardní vakcíny, které pokrývají celou dospělou populaci, a to včetně seniorů. „Distribuce standardních chřipkových vakcín od Sanofi bude probíhat v druhé polovině září, aby v říjnu mohlo být zahájeno očkování všech, kteří si pro ně letos přijdou. Optimálním termínem je období října až listopadu, případně i prosince. Proti chřipce je vhodné se chránit včas a žádat vakcínu u svého praktického lékaře,“ dodává Rami Mroueh.