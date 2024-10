Nechcete udělat chybu při výběru bot na podzim a zimu?

Podle čeho vybrat správnou botu na podzimní nebo zimní nošení?

Správná podzimní obuv by měla být kožená s vyjímatelnou vnitřní vložkou a mít dostatek prostoru v prstové části. Nejčastěji sáhneme po celoročních polobotkách, teniskách nebo kotníkových botách. Dámy mají navíc ještě baleríny nebo kozačky. Existují samozřejmě i různé úrovně zateplení. Ale hlavně se nám musí líbit.

Můžete to přiblížit?

Proč kožená bota – kůže je materiál, ze kterého se boty vyrábí celou historii lidstva a má spoustu výhod. Umělé materiály ji opravdu nemohou kvalitativně nahradit.

Kůže se přizpůsobí naší noze a vytvaruje se podle ní. Je navíc prodyšná a odvádí z našich nohou vlhkost i zápach. Všimněte si, jaký rozdíl je přijít k někomu na návštěvu a vyzout si kožené nebo umělé boty…

Na co dalšího se při výběru zaměřit?

Důležitá je i vyjímatelná a komfortní vložka. Ta se dá se snadno vyjmout a vysušit nebo vyvětrat. Navíc ji můžete nahradit vlastní ortopedickou stélkou nebo třeba zateplenou. A zvyšuje komfort nošení bot a snižuje únavu našich nohou.

Je dobré se i zaměřit na prostor v prstové části. Naše prsty na nohou potřebují volnost a možnost pohybu. Není horší zážitek z chůze než v botách, které svírají naše prsty tak, že se překrývají jeden přes druhý. Nebo se vzájemně odírají nehty.

Co když mám široké nohy nebo nestandardní velikost a mám problém něco najít?

Pokud víte, že máte široké nohy, tak se podívejte po šířce bot H nebo K, která je extra široká a vhodná i pro vysoké nárty. Začít můžete třeba u nás, tradiční německá značka Josef Seibel se zaměřuje na pohodlné boty a zvlášť u pánských širokých bot je opravdu z čeho vybírat.

To samé platí u nadměrných velikostí, dámské modely obuvi nabízíme až do velikosti 45, pánské potom až do nadměrné velikosti 50.

Dámské boty vyrábíme až do velikosti 45.

Záleží na designu?

Nemůžeme zapomínat ani na to, že by se nám boty měly líbit. Jsou základem našeho vzhledu, dodávají nám dobrou náladu a sebevědomí. Na svoje boty bychom měli být pyšní.

Jak ovlivní moje boty voděodolná membrána? Je pro mě vhodná?

Mluvíme o obuvi na podzim a zimu, to znamená sychravé, chladnější a mokré počasí. Doporučujeme boty z kůže, ale ta sama o sobě vodu nezadrží a promoká. Ale jsou na trhu i boty s voděodolnou membránou, která zachovává vlastnosti kožené obuvi a současně nás chrání před vlhkem. Taková membrána TopDryTex, kterou používá Josef Seibel, nás ochrání úplně perfektně a nemusíme se bát mokra nic.

A jak si boty správně vyzkoušet?

Při zkoušení obuvi si nejdříve vyzkoušejte vaši větší, širší nohu, nohy totiž nemáme stejné. Botu si dobře nazujte a zavažte nebo zapněte. Když zjistíte, že to sedí, určitě si nazujte i druhou botu a v klidu se projděte.

Pohupování a šlapání zelí na místě nemá moc smysl. V botách budete chodit, tak se projděte. A ještě připomínka – kožená obuv se vám za pár minut zcela jistě přizpůsobí, umělohmotná nikdy.

To všechno platí, i pokud si kupujete boty v kamenném obchodě, nebo zkoušíte doma nákup z internetu.

Pánské modely máme od velikosti 39 až po 50 a navíc v různých šířkách.

Jak se orientovat v záplavě nabídky bot?

Boty jsou náš celoživotní průvodce, všechno začíná u bot. Proto jejich výběru věnujme maximální pozornost, naše nohy, ale i celé tělo si budou libovat…

Na obuvi záleží naše radost, nálada, ale i komfort a zdraví. Špatná obuv může ublížit, dobrá pomáhá a dotváří radost ze života. A jako bonus vám sníží vaše pohybové problémy.

U jednotlivých značek si najděte recenze, komentáře a hodnocení jiných lidí. Dobře si pročtěte popisky jednotlivých bot na internetu a podívejte se, z čeho jsou boty vyrobeny.

Pokud máte širokou nohu, hledejte boty vyrobené v šířce H nebo K, pokud máte velkou nohu, hledejte obuv nadměrnou.

Věnujme botám čas, mějme radost z jejich nákupu, dobře vybírejme – naše nohy nás za to budou milovat.

Vítězslav Ryšavý

www.josef-seibel.cz