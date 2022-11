Nečekaný pomocník v předvánočním shonu! Pomůže vám nejen s odpočinkem

Možná jste už taky zažili situaci, kdy se vracíte domů, máte plné ruce, snažíte se odemknout dveře a do toho vám zvoní mobil. A vy to prostě musíte vzít. Bezdrátová technologie v takové situaci umí pomoci.

I proto se sluchátka v posledních letech stala nepostradatelnou součástí výbavy uživatelů smartphonů, tabletů nebo notebooků. Co ale v situacích, kdy to nestačí? V těch vám na pomoc přispěchají našlapaná O 2 pods+ s novými prémiovými funkcemi.

Pomocník nejen pro vaše uši

Právě současná uspěchaná a rušná doba přinesla inspiraci pro funkci inteligentního potlačení okolního hluku. Sluchátka O 2 pods+ vybavená touto technologií přinášejí uživatelům zase o trochu více komfortu. S nimi si nejen uvolníte ruce, ale můžete se i odpojit od okolních zvuků, které vás ruší. Jednoduše je odfiltrujete. Díky tomu se můžete plně soustředit jen na to, co opravdu chcete.

Sluchátka O2 pods+ jsou atraktivním společníkem | O2

Navíc díky této funkci ochráníte i svůj sluch, protože nemusíte zvyšovat hlasitost, abyste přehlušili okolí. Velmi praktické je i jednoduché a intuitivní ovládání dotykem.

Odpočinek od náročných příprav a povinností

Konec roku tradičně bývá obdobím, kdy mají všichni plné ruce práce. Je to ale zároveň doba, kdy nemusí být úplně snadné si najít chvilku pro odpočinek. Byť jen na trochu čtení nebo pokračování oblíbeného seriálu.

A když už si po celém dni nakupování, úklidu nebo pečení cukroví ten čas najdete, může být těžké se odreagovat a odfiltrovat okolní zvuky. Nevěšte hlavu a vyzkoušejte true wireless sluchátka O 2 pods+, která vám dopřejí vytoužený klid. Díky nim si užijete oblíbenou hudbu, audioknihu či podcast bez zbytečného rozptylování.

Sluchátka O2 pods+ jsou dostupná v bílé, černé a modré barvě | O2

Když chybí inspirace na dárky

Důležitým prvkem předvánočních příprav je bezpochyby nákup dárků. Není to jen o tom vymyslet, co by tak vaše blízké mohlo potěšit. Letos ale možná více než kdy jindy řešíte i otázku výdajů a snažíte se je udržet na uzdě.

S inteligentním potlačením hluku zvládnete přípravu na advent levou zadní | O2

Díky vánoční kampani, která zákazníkům O 2 přináší tisícikorunovou slevu za každou službu od operátora, si můžete tato sluchátka s prémiovými funkcemi pořídit za 499 Kč. Nové O 2 pods+ jsou navíc stylové i pohodlné – k dostání jsou hned ve třech různých barvách (v bílé, modré nebo černé) a díky třem velikostem „špuntů“ sednou každému uchu.