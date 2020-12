Nečekaně silný hráč se chystá zamíchat trhem s doručováním zásilek

Boxy jsou určeny pro uložení běžných i potravinových zásilek jak pro velké distributory na trhu, tak i pro státní správu např. pro bezdotykové předávání osobních dokumentů či platby pro občany. „Payment4U vzniklo primárně z fascinace budoucností než pouhou technologií. Naplňuje nás přemýšlet nad tím, kam se bude technologie ubírat,“ říká Zdeněk Vacek, CEO společnosti Payment4U. „Spojením našeho dvacetiletého know-how v oblasti vývoje softwarových platebních řešení a mobilních aplikací se společností CONTEG Group a jejími zkušenosti v oblasti strojařské výroby a vývoje chlazení v IT vzniká skvělá spolupráce, která toho může hodně nabídnout nejen do oblastí e-commerce, státní správy, ale obecně i do života běžných lidí,“ dodává Zdeněk Vacek.

Společnost CONTEG Payment4U nabízí několik druhů boxů postavených na IoT modulech podporující hotovostní i bezhotovostní platby v kombinaci se samoobslužnými výdejními boxy v chlazené, nebo nechlazené verzi. Modulární systém je komplexním řešením pro tzv. last and first mile (první a poslední míle), a proto se hodí například pro doručování klasických zásilek, jako jsou oblečení nebo elektronika, a zároveň pro sběr zásilek z trhu v případě reklamace nebo vratky obchodům apod. Vyšší řady pak nabídnou i chlazení, které je ideální pro doručování potravinových zásilek nebo léků. Další upgrady jsou v podobě autonomního provozu na bázi radiové sítě, automatické detekce obsahu boxu, dezinfekce vnitřního prostoru apod. Součástí všech produktových řad je vzdálená správa, která detekuje obsazenost boxů, dokáže jednotlivé jednotky na dálku otevřít a funguje také jako kontrola v případě vandalismu nebo požáru.

„Nové boxy neslouží jen k bezdotykovému předávání a doručování zásilek, ale díky centrálnímu modulu umožňují provoz služeb, které jsou spojené s hotovostní nebo bezhotovostní platbou. To ocení obecní nebo městské úřady, které tak mohou nabídnout komplexní službu svým občanům, a zvýšit tak dostupnost a bezpečnost občanů bez nutnosti investic,“ vysvětluje fungování boxů předseda představenstva společnosti CONTEG Group Vít Voláček.

První samoobslužné boxy CONTEG Payment4U budou v rámci pilotního programu umístěny na 10ti vybraných místech po Praze již na přelomu roku 2020/2021. V průběhu roku 2021 je také v plánu s partnery vybudovat rozsáhlou síť doručovacích boxů po celé České republice pro řadu logistických firem, která bude doplněna o soukromé entity, kterým budou boxy postaveny na míru. Díky propracovanému modulárnímu systému, stabilnímu finančnímu zázemí obou společností a dlouholetým zkušenostem, kterými společnost CONTEG Payment4U v oblasti výroby a vývoje disponuje, budou krátká doba dodání a propracovaný software samozřejmostí a velkou výhodou.

CONTEG Payment4U je ryze česká společnost, která vznikla spojením dvou silných hráčů – společnostmi CONTEG Group a.s. a Payment4U, a.s. Firma CONTEG Group na českém i mezinárodním trhu působí již více než 25 let a je jedním z největších výrobců IT i průmyslových rozvaděčů a řešení pro datová centra v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Do portfolia CONTEG Group spadá také obrábění nerezu a výroba a vývoj vinoték, chladicích místností a chladicích pultů a vitrín. Payment4U je na trhu již 17 let a zabývá se primárně inovacemi a chytrým softwarovým řešením. Ve svém portfoliu má vývoj a výrobu platebních kiosků pro dobročinné účely, ale také automatických výdejních boxů pro velké hráče na trhu, jako jsou Mall, Notino nebo Relay.