Nebuď konzerva, jdi to tuby! Nové paštiky a pomazánky na cesty

Komerční sdělení
Bez příboru. Bez lednice. Bez kompromisu. Krajanka to zase rozmázla – po vaničkách přichází se sterilovanými paštikami a rostlinnými pomazánkami v tubách. Ideál do regálu i na túru.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Alimpex

Kdo říká, že kvalita patří jen do lednice? Nové sterilované paštiky a pomazánky od Krajanky se tam vyjímají, ale zazáří i mimo ni. Tuba patří do piknikového koše, krosny, ledvinky, kufru nebo třeba na loď. A pod širákem s ní klidně zamachruješ – i bez příboru.

Alimpex – Maso, s.r.o. tímhle chytrým formátem navazuje na svůj úspěšný sterilovaný program a posouvá laťku zas o kousek výš – směrem k pohodlí, trvanlivosti a chuti, která se nezalekne ani vedra v autě.

„Šlo nám o to přenést chuť z lednice do terénu. Nechte konzervy konzervám – buďte Krajanka,“ říká Martin Kincl, marketingový ředitel Alimpex Food.

Krajanka nabízí tři chuťové linie:

  • Tradiční paštiky – klasika v top tubovém formátu
  • Rybí řada – tuňák, losos, treska s opravdovými kousky
  • Cizrnové pomazánky – s ajvarem, lilkem nebo rajčetem

Ať jsi vegetarián, rybomil, flexitarián, nebo masař, tuba je pro každou cestu. „Tuby jsou spojení praktičnosti, dlouhé trvanlivosti a kvality, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí – jen v nové, ještě chytřejší podobě,“ dodává Martin Kincl.

Hledáte produkt, který nezabere místo v regálu ani v batohu? Dojem uděláte, když sáhnete po tubách od Krajanky. Revoluce chutná nejlíp, když z tuby – nebo ze sebe – vymáčkneš maximum.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Beveg deg – víte, co je norská cesta ke zdraví?

Komerční sdělení

Norsko je země, kde zdraví není trendem, ale způsobem života. Když se zeptáte Norů, co pro své zdraví dělají, málokdo začne mluvit o dietách nebo trendech z internetu. Spíš se pousmějí, podívají z...

Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi...

EGLO: Místo, kde světlo dává domovu duši

Komerční sdělení

Máloco dokáže proměnit atmosféru domova tak jako správně zvolené světlo. Umí zútulnit prostor, zvýraznit detaily i dodat energii. V EGLO to vědí velmi dobře – a právě proto zde najdete nejen stovky...

16. října 2025

Hokej blíž než kdy dřív: Komerční banka představuje Kartu fanouška

Komerční sdělení

Komerční banka je už pět let partnerem českého hokeje – stojí po boku mužské reprezentace, podporuje mládež, ženský tým i para hokej. Je hlavním partnerem Tipsport extraligy a nově titulárním...

16. října 2025

Nebuď konzerva, jdi to tuby! Nové paštiky a pomazánky na cesty

Komerční sdělení

Bez příboru. Bez lednice. Bez kompromisu. Krajanka to zase rozmázla – po vaničkách přichází se sterilovanými paštikami a rostlinnými pomazánkami v tubách. Ideál do regálu i na túru.

16. října 2025

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2024 byly slavnostně předány

Komerční sdělení

Výjimečné osobnosti, které svou činností přispívají k rozvoji a dobrému jménu Ústeckého kraje, převzaly ocenění v rámci 14. ročníku Ceny hejtmana Ústeckého kraje. Slavnostní večer proběhl v...

16. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Přátelská atmosféra je důležitá, říká ředitel ŠECRu v Jihlavě

Komerční sdělení

O jaké obory je největší zájem, jak vybírat střední školu a co se lidé dozví během dnů otevřených dveří, které se konají už 5. listopadu popisuje v rozhovoru ředitel Školy ekonomiky a cestovního...

15. října 2025

Nevidíte na mobil? Brýle nejsou konec, ale nový začátek

Komerční sdělení

Vidět ostře i na blízko bez neustálého hledání brýlí na čtení? Řešení existuje a navíc může skvěle vypadat. Seznamte se s multifokálními brýlemi od Doctor Optic.

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

Září bývá pro bitcoin a ostatní kryptoměny historicky nejhorším obdobím, často označovaným jako „Red September“, a mnoho analytiků i investorů očekávalo, že tomu letos nebude jinak. Opak se ale stal...

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

Září bývá pro bitcoin a ostatní kryptoměny historicky nejhorším obdobím, často označovaným jako „Red September“, a mnoho analytiků i investorů očekávalo, že tomu letos nebude jinak. Opak se ale stal...

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

15. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.