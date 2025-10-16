Nebuď konzerva, jdi to tuby! Nové paštiky a pomazánky na cesty

Kdo říká, že kvalita patří jen do lednice? Nové sterilované paštiky a pomazánky od Krajanky se tam vyjímají, ale zazáří i mimo ni. Tuba patří do piknikového koše, krosny, ledvinky, kufru nebo třeba na loď. A pod širákem s ní klidně zamachruješ – i bez příboru.
Alimpex – Maso, s.r.o. tímhle chytrým formátem navazuje na svůj úspěšný sterilovaný program a posouvá laťku zas o kousek výš – směrem k pohodlí, trvanlivosti a chuti, která se nezalekne ani vedra v autě.
„Šlo nám o to přenést chuť z lednice do terénu. Nechte konzervy konzervám – buďte Krajanka,“ říká Martin Kincl, marketingový ředitel Alimpex Food.
Krajanka nabízí tři chuťové linie:
- Tradiční paštiky – klasika v top tubovém formátu
- Rybí řada – tuňák, losos, treska s opravdovými kousky
- Cizrnové pomazánky – s ajvarem, lilkem nebo rajčetem
Ať jsi vegetarián, rybomil, flexitarián, nebo masař, tuba je pro každou cestu. „Tuby jsou spojení praktičnosti, dlouhé trvanlivosti a kvality, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí – jen v nové, ještě chytřejší podobě,“ dodává Martin Kincl.
Hledáte produkt, který nezabere místo v regálu ani v batohu? Dojem uděláte, když sáhnete po tubách od Krajanky. Revoluce chutná nejlíp, když z tuby – nebo ze sebe – vymáčkneš maximum.