NCV&VIP SESSION

V prostorech pražské restaurace Mánes předvedl svůj hudební set jeden ze světových TOP 100 DJs. sedmadvacetiletý Belgičan Felix De Laet známý jako Lost Frequencies. Sympatický DJ potvrdil svou pověst a na speciálně vyzdobené terase pražského Mánesa a před kulisou zapadajícího slunce roztančil všechny hosty. Vybraní „party people“ si zatancovali na jeho nejznámější hity Are You With Me, Donˈt Leave Me Now či Rise. V rozjeté atmosféře pokračovalo domácí DJ duo Deep Deer a Krais, které roztančenou letní atmosféru dovedlo až do setmění.

Lost Frequencies: Do Prahy jsem se moc těšil, už se těším, až si to tady užiju s vámi, a pro ty, co nemohli dnes dorazit, doufám,že se brzo zase vrátím a užijeme si to společně!



Pokud chcete být součástí NCV&VIP SESSIONS i vy a užít si nadupanou party, sledujte ÓČKO, kde se dozvíte více o plánovaných akcích, přičemž na další se můžete těšit již 10. 9. 2021 v planetárium Praha ve Stromovce. Jako headliner se tentokrát představí německý producent a DJ Deniz Bul.

